Por: France 24

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Cientos de jóvenes han encontrado en la protesta una manera de cumplir, aunque sea momentáneamente, con el sueño cada vez más lejano de vivir en el centro de Madrid. En una ciudad donde el acceso a la vivienda se ha vuelto casi inalcanzable, especialmente por el auge de apartamentos turísticos y los elevados precios, la Puerta del Sol se ha transformado en el epicentro de una movilización masiva. Desde el 26 de septiembre, decenas de tiendas de campaña han ido ocupando el lugar frente a la sede del Gobierno regional, visibilizando el malestar y las dificultades diarias que viven miles de inquilinos.

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Eloise Winter, integrante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, expresa la mezcla de agotamiento físico y esperanza que se respira en la protesta. De acuerdo con sus palabras, la presencia creció rápidamente: “La primera noche éramos como 100 tiendas de campaña, la segunda ya eran 360 y hoy (lunes) ha sido una locura todavía mayor”. Para Winter, el éxito de la iniciativa está en el cansancio colectivo “con el sistema rentista”. Ella misma vive en un piso minúsculo de 25 metros cuadrados, por el que paga 600 euros de alquiler, y el año pasado su arrendador amenazó con duplicarle el precio. Como respuesta, junto con el Sindicato, declararon el edificio “en lucha”, lo que significa que continúan en sus casas pagando renta, incluso sin contrato vigente.

El caso de Maricarmen Abascal, una pensionista de 87 años expulsada de su hogar tras la compra del edificio por parte del fondo Urbagestión, sirvió como detonante. La subida de alquiler de 500 a 1.650 euros dejó a Maricarmen sin posibilidad de quedarse, aunque tras la intervención del Sindicato y negociaciones con la empresa, se alcanzó un acuerdo para su posible regreso. Sin embargo, los manifestantes aclaran que la situación de Maricarmen es solo un símbolo dentro de una problemática mucho mayor.

La movilización se ha convertido en una especie de ciudadela. Colectivos de profesores, estudiantes, sindicatos, feministas y ambientalistas comparten espacios, reparten comida, colaboran en la limpieza y gestionan donaciones. Pancartas como "El buitre inversor es el gran invasor" resumen el sentimiento generalizado contra quienes especulan con la vivienda.

El Sindicato de Inquilinas exige medidas como alquileres indefinidos, congelación de precios y moratoria en los desahucios, peticiones resumidas en el llamado "Decreto Maricarmen", entregado al Gobierno central. Según datos recogidos por la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 20 % de los hogares en España vive en alquiler, y el coste promedio se ha duplicado en la última década, alcanzando los 1.083 euros mensuales según Fotocasa.

El futuro inmediato de la protesta depende del nuevo decreto que prevé anunciar el Gobierno, pero entre los manifestantes reina el escepticismo ante la posibilidad de que incluya todas sus demandas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pide el Sindicato de Inquilinas en Madrid frente a la crisis de vivienda?

Según han expuesto representantes como Eloise Winter, el Sindicato de Inquilinas exige principalmente la implantación de alquileres indefinidos o de renovación automática, congelación temporal de los precios, suspensión de desahucios sin alternativa habitacional y la aplicación de medidas legales para proteger a quienes arriendan. Estas solicitudes se condensan en el denominado "Decreto Maricarmen", que fue presentado al Gobierno central con la esperanza de que inspire la legislación que se espera sea debatida y votada en el parlamento español.

¿Cuál es la situación actual del alquiler y por qué se ha producido esta protesta en Madrid?

La protesta nace del fuerte incremento en el costo del arriendo en áreas como Madrid, donde, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del INE y el informe de Fotocasa, el alquiler promedio ha pasado de 558 a 1.083 euros en una década. Este aumento ha provocado que muchas personas deban destinar hasta el 60 % de sus ingresos al pago de la renta, superando ampliamente la recomendación del Banco de España de no dedicar más del 30 %. Sumado al temor constante de no poder renovar contratos y a los riesgos de desahucio, estas condiciones han llevado a miles a movilizarse y protestar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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