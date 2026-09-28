La producción de yuca industrial en Sucre recibió un impulso con la entrega de ocho bancos de maquinaria agrícola destinados a organizaciones rurales del departamento.

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El proyecto, liderado por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) junto con la Gobernación de Sucre, contempla una inversión superior a $10.295 millones y tiene como meta beneficiar a 690 productores, quienes proyectan establecer una superficie de 690 hectáreas de cultivos.

La entrega de los equipos se realizó en el corregimiento de Chinulito, en el municipio de Colosó, con la participación del presidente de la ADR, Orlando José Dangond Baute.

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La iniciativa busca mejorar las condiciones para el establecimiento y manejo de los cultivos y, además de la producción, contempla acciones relacionadas con la organización de los productores y la comercialización.

¿Qué maquinaria recibieron los productores de Sucre?

Cada una de las ocho organizaciones beneficiarias recibió un banco de maquinaria agrícola.

Los equipos están conformados por un tractor de 95 caballos de fuerza, una rastra de 20 discos, un remolque con capacidad para cuatro toneladas y un equipo caballoneador.

La Gobernación de Sucre aportó 2.942,6 millones de pesos en bienes y servicios como parte de la contrapartida del proyecto.

Con estos equipos se busca facilitar diferentes labores relacionadas con el establecimiento y manejo de los cultivos de yuca, reduciendo parte de las dificultades que enfrentan las organizaciones rurales para desarrollar sus actividades productivas.

La maquinaria fue entregada a ocho organizaciones que participan en el proyecto de desarrollo rural y que tendrán a su cargo el aprovechamiento de estos equipos dentro de la iniciativa.

¿En qué municipios se desarrollará el proyecto de yuca?

El proyecto contempla el establecimiento de cultivos en ocho municipios de Sucre:

Colosó

Corozal

Chalán

Los Palmitos

Ovejas

San Antonio de Palmito

San Onofre

Tolú Viejo.

En total, la iniciativa proyecta alcanzar 690 hectáreas, una cifra equivalente al número de productores que hacen parte de las organizaciones beneficiarias.

La propuesta no se limita a entregar maquinaria. El proyecto de inversión integra componentes de producción, asociatividad y comercialización, con la intención de que las organizaciones puedan avanzar en la cadena productiva de la yuca industrial.

En ese proceso participan la ADR, la Gobernación de Sucre, el Cabildo Indígena de Gualón y la Fundación Bioentorno.

Semillas e insumos, el siguiente paso del proyecto

La entrega de maquinaria corresponde a uno de los componentes de la iniciativa, pero la ejecución continuará con otras actividades. La ADR informó que entre las acciones que están pendientes se encuentra la adquisición de semillas e insumos, elementos que permitirán avanzar en el establecimiento de los cultivos previstos en los ocho municipios.

La entidad continuará con la ejecución y seguimiento de los componentes que están bajo su responsabilidad.

El objetivo planteado es que las organizaciones rurales cuenten no solo con equipos para trabajar la tierra, sino también con condiciones para fortalecer la producción y buscar oportunidades de comercialización para la yuca cultivada en el departamento.

De esta manera, el proyecto busca conectar la producción agrícola con otros eslabones de la cadena de la yuca industrial y mejorar las posibilidades de participación de los productores de Sucre en nuevos mercados.

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