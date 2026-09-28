Por: VALORA ANALITIK

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Para una empresa, la historia de crédito puede ser tan importante como conocer cuánto vende, cuánto gasta o cuánto dinero tiene disponible en caja. Ese registro permite entender cómo aparece el negocio frente al sistema financiero y puede ser un elemento relevante cuando busca financiación para crecer.

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Por eso, revisar periódicamente qué información aparece reportada, cuáles obligaciones figuran a nombre de la empresa y cómo está su comportamiento de pago puede ayudar a detectar inconsistencias y tener mayor claridad antes de solicitar nuevos recursos.

Cómo consultar Datacrédito (gratis)

Con ese objetivo, DataCrédito Experian lanzó una nueva alternativa para que las empresas puedan consultar gratuitamente su historia de crédito y conocer información relacionada con su perfil financiero. La herramienta se llama MiNegocio y está dirigida a empresarios que quieran hacer seguimiento a la información crediticia de sus negocios.

¿Cómo funciona la nueva herramienta de DataCrédito?

MiNegocio es una plataforma digital mediante la cual las empresas pueden consultar su historia de crédito y puntaje crediticio. Una de las principales novedades es que la consulta de la historia de crédito es gratuita. Esto permite revisar los reportes relacionados con el comportamiento de pago y hacer seguimiento a la evolución de la información registrada sobre el negocio.

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Los empresarios pueden ingresar a la plataforma a través del servicio MiNegocio de DataCrédito Experian. Una vez allí, pueden consultar diferentes elementos relacionados con la situación crediticia de la empresa. Entre ellos están las obligaciones reportadas, el comportamiento de pago y el nivel de endeudamiento.

La herramienta también permite revisar otros datos generales asociados al negocio, de manera que el empresario pueda tener una visión más completa de cómo está registrado frente al sistema crediticio.

¿Qué información puede consultar una empresa?

La plataforma no se limita a mostrar si existen obligaciones pendientes. MiNegocio también incorpora información que permite hacer seguimiento al perfil crediticio empresarial. Entre las funcionalidades anunciadas por DataCrédito Experian están la consulta del puntaje crediticio empresarial, las obligaciones reportadas y el comportamiento de pago.

(Vea también: Datacrédito da cifra clave: reporta mayor dinamismo del crédito y avance de inclusión financiera)

También es posible conocer información asociada al nivel de endeudamiento, descargar la historia de crédito y verificar datos generales reportados sobre el negocio, como el NIT y la actividad económica registrada.

El puntaje, por su parte, es un indicador calculado a partir de modelos analíticos de Experian que sintetiza información relacionada con el comportamiento crediticio de la empresa. Esto permite que el empresario tenga una referencia para hacer seguimiento a la evolución de su perfil y revisar cómo está siendo reflejado su comportamiento financiero.

Para una empresa que está pensando en solicitar financiación, no basta con saber cuánto dinero necesita. También es importante conocer qué información tiene registrada el sistema sobre su comportamiento financiero.

La consulta periódica también puede ayudar a identificar aspectos que el empresario considere necesario revisar o fortalecer antes de tomar decisiones relacionadas con financiación y crecimiento.

DataCrédito Experian señala que conocer esta información permite a las empresas hacer seguimiento a su perfil crediticio y contar con más elementos al momento de tomar decisiones financieras.

Según el Índice de Bienestar Financiero de Colombia 2026 de la compañía, las personas cuyos ingresos provienen de un negocio propio obtuvieron 67,4 puntos en capacidad para cumplir metas financieras, frente a un promedio nacional de 61,5 puntos.

Lina Beltrán, vicepresidenta del Segmento SMB de DataCrédito Experian, explicó que la herramienta busca facilitar que las empresas conozcan la información con la que cuentan sobre su situación crediticia: “Con MiNegocio queremos facilitarles el acceso a su historia y puntaje crediticio para que conozcan mejor su situación crediticia, hagan seguimiento a su evolución y entiendan cómo son percibidas por el sistema crediticio y financiero cuando buscan acceder a financiación para seguir creciendo”, afirmó.

Los empresarios pueden acceder a MiNegocio a través de: https://www.datacredito.com.co/empresas/mi-negocio-basico

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