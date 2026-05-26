La firma destacó que el mercado de crédito en Colombia arrancó 2026 con un crecimiento sostenido y avances en inclusión financiera, impulsados principalmente por el sector fintech y la banca tradicional.

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Entre enero y marzo, el Índice de Creditización se mantuvo estable en 2,5 %, reflejando una incorporación constante de nuevos usuarios al sistema financiero.

Las fintech lideraron el crecimiento con un aumento de 35 % en desembolsos frente al mismo periodo de 2025, mientras que el sector financiero creció 7 %.

El informe señala que gran parte del dinamismo proviene de personas con historial crediticio, quienes concentraron la mayoría de los créditos otorgados en todos los sectores.

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Sin embargo, continúa el ingreso gradual de nuevos usuarios, especialmente jóvenes entre 18 y 28 años. Bogotá y Cundinamarca concentran el mayor número de nuevos accesos, seguidos por Antioquia y Valle del Cauca.

Uno de los datos más relevantes es el avance del crédito femenino. En 2025, las mujeres representaron cerca del 52 % de los créditos otorgados en Colombia, consolidándose como protagonistas del mercado financiero.

Además, el monto desembolsado a mujeres también ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos años. Según Datacrédito Experian, estas cifras muestran un ecosistema crediticio más amplio, dinámico y con mayor inclusión financiera en el país.

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