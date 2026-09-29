Por: CENET

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Los perfiles crediticios de las empresas colombianas atraviesan un momento complejo, marcado por una menor generación de flujo de caja, menor capacidad para cumplir con obligaciones financieras y condiciones de financiamiento más restrictivas, según un análisis de Fitch Ratings divulgado el 25 de septiembre de 2026. Durante el último año, esta calificadora registró siete rebajas de calificación más que mejoras dentro de su cartera local, situación que cobró mayor relevancia después de la reducción de la calificación internacional de Colombia a 'BB+' en diciembre de 2025. Este descenso está vinculado con la influencia de las condiciones de la deuda del Estado sobre las compañías privadas.

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De acuerdo con Fitch Ratings, el apalancamiento financiero ha sido uno de los pocos indicadores estables para las compañías calificadas. El apalancamiento bruto medio pasó de 2,3 veces en 2022 a 2,6 veces en 2025, mientras que el apalancamiento neto aumentó de 2,2 a 2,3 veces. Sin embargo, los márgenes de rentabilidad operativa (márgenes EBITDA, que se refiere a las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) disminuyeron de un 30,7% en 2022 a 24,2% en 2025. Además, la cobertura de intereses se redujo drásticamente, situándose en 4,0 veces en 2025, cerca de la mitad de lo reportado en 2021.

El flujo de caja libre no se incrementó, pues el gasto de capital (capex) se redujo respecto a la depreciación y amortización, manteniéndose solo en niveles de reposición de activos. Al mismo tiempo, los pagos de dividendos aumentaron. Esto permitió cierto resguardo de los balances, aunque con sacrificios en inversión de largo plazo, en un contexto de mayores exigencias derivadas del costo de financiarse.

La política económica del presidente Abelardo de la Espriella introduce incertidumbre, con propuestas como la autorización del fracking, reapertura de licencias 'upstream', ajustes en la gobernanza de Ecopetrol SA y otros cambios en infraestructura y vivienda. Fitch advierte que, aunque esto expandiría la cartera de proyectos de energía y construcción, el impacto real depende de que dichos planes se transformen en desarrollos concretos.

En el ámbito financiero, la tasa de política monetaria del Banco de la República subió al 12% en junio de 2026, con una inflación proyectada en 6,48% para final de año, lejos de la meta de 3%. Junto al déficit fiscal proyectado para 2027, equivalente al 9,4% del PIB, y un endeudamiento externo que supera el doble respecto al año anterior, el panorama fiscal es incierto. Fitch recalca que el desafío de conseguir financiamiento externo de grandes montos podría requerir apoyo de organismos internacionales, y que la resistencia política a medidas de ajuste agrava el panorama. La confianza en el plan fiscal es fundamental para que las empresas puedan mantener estabilidad, pues la evolución de la calificación soberana terminará afectando sus propios costos y acceso a crédito.

¿Cuáles son los mayores desafíos para el crédito corporativo colombiano en 2026?

Los principales retos son el acceso restringido al financiamiento, el aumento de los costos debido a tasas de interés elevadas y una inflación superior a la meta, además de la incertidumbre fiscal. Según Fitch Ratings, la falta de consolidación fiscal y la presión sobre la calificación soberana aumentan las dificultades para las empresas, que deben preservar la estabilidad de sus balances pese al entorno desafiante.

¿Cómo afectan las condiciones fiscales y políticas las calificaciones de las empresas colombianas?

La trayectoria fiscal y las políticas públicas inciden directamente en la confianza de los inversores y en el acceso de las empresas al financiamiento. Cambios en las metas de déficit, endeudamiento externo y resistencia política a reformas influyen en las calificaciones corporativas al aumentar el riesgo país y encarecer el crédito para el sector privado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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