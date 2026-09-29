Por: VALORA ANALITIK

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El Concejo de Bogotá aprobó en segundo y último debate la reforma tributaria presentada por la administración de Carlos Fernando Galán, que introduce cambios en el impuesto predial, reorganiza las tarifas del ICA y crea alivios para contribuyentes morosos.

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Uno de los principales cambios será la creación de un aporte asociado al impuesto predial para financiar el alumbrado público inteligente de Bogotá. El cobro será progresivo y no aplicará a los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3, salvo aquellos cuya base gravable supere las 20.000 UVT, equivalentes a cerca de $1.000 millones.

Para los hogares de estratos 4, 5 y 6 el incremento será de 0,4 x 1.000. De acuerdo con las estimaciones entregadas por el alcalde Galán, el aumento promedio será de unos $11.000 mensuales para el estrato 4, $19.000 para el estrato 5 y $29.000 para el estrato 6.

(Vea también: Abecé de la reforma tributaria de Bogotá: quién pagará más, quién tendrá alivios y desde cuándo)

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La Administración aclaró que se trata de valores promedio y que el monto final dependerá del avalúo y las características de cada inmueble.

Los recursos serán destinados a modernizar el sistema de alumbrado de la capital mediante tecnología LED, sensores y monitoreo remoto. La infraestructura también busca facilitar la instalación y operación de una red de cámaras de seguridad y avanzar hacia un sistema de gestión inteligente de la iluminación.

Galán sostuvo que Bogotá es una de las pocas ciudades del país que no cobra actualmente este concepto y señaló que alrededor de 840 municipios ya cuentan con cobros de alumbrado público.

Aumentos y reducciones en el ICA

La reforma también reorganiza las tarifas del impuesto de Industria y Comercio (ICA). En total, 275 actividades económicas tendrán reducciones, mientras que 169 registrarán aumentos.

De acuerdo con el Distrito, la modificación permitirá reducir el ICA para el 83 % de los comercios y el 89 % de las industrias de Bogotá. Entre las actividades que tendrán menores tarifas están restaurantes y hoteles, bares, edición y publicación de libros, cooperativas financieras y fondos de empleados.

Sin embargo, algunos sectores tendrán incrementos. El sector financiero pasará de una tarifa de 14×1.000 a 20×1.000 en 2027, para luego bajar a 19×1.000 en 2028 y 18×1.000 desde 2029.

El comercio de vehículos también tendrá nuevas tarifas diferenciadas según el tipo de automóvil: 8×1.000 para vehículos eléctricos, 10×1.000 para híbridos y 11×1.000 para los demás vehículos.

A esto se suma un aumento para la comercialización de alcohol y tabaco, que tendrá una tarifa de 19×1.000, sin incluir las actividades correspondientes a bares y restaurantes.

La reforma también elimina el impuesto de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos y el impuesto de Publicidad Exterior Visual. Además, contempla cambios en la retención de ICA para determinados pagos realizados con tarjetas débito y crédito.

En paralelo, la Administración contempla incentivos tributarios para atraer nuevas inversiones a sectores estratégicos de Bogotá. Algunos proyectos podrán acceder a descuentos o exenciones de ICA durante periodos determinados, dependiendo del monto de la inversión y la generación de empleo.

Descuento para morosos de impuestos en Bogotá

Otro de los componentes de la reforma es un alivio para contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes. Cerca de 1,2 millones de contribuyentes podrán acceder a un descuento del 60 % sobre intereses y sanciones si pagan la totalidad del capital y el 40 % restante de esos intereses y sanciones antes del 21 de diciembre de 2026.

El beneficio aplicará a obligaciones relacionadas con impuestos como predial, ICA y vehículos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Acuerdo.

(Lea también: A Galán le aprobaron reforma tributaria en Bogotá; viene ajuste para los impuestos de ciudadanos)

La medida también contempla alivios para obligaciones no tributarias, que podrían beneficiar a otros 845.476 contribuyentes.

En el caso de las multas de tránsito, el beneficio aplicará a obligaciones que hayan entrado en mora hasta el 30 de junio de 2024. Quienes cumplan las condiciones podrán acceder a una reducción del 60 % de la sanción y pagar el 40 % restante.

Con estos cambios, la reforma tributaria busca aumentar el recaudo del Distrito, financiar la modernización del alumbrado público, reorganizar las tarifas del ICA y facilitar el pago de obligaciones pendientes.

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