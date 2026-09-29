Por: Portal Bogotá

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Durante la semana de receso escolar, la capital colombiana ofrece a niñas y niños una oportunidad especial para acercarse a la ciencia de manera interactiva. Según información publicada por el propio Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), están abiertas las inscripciones para las Vacaciones Científicas, un programa que tendrá lugar del 5 al 9 de octubre de 2026. Esta iniciativa, organizada por el JBB, anima a la ciudadanía a inscribir a menores entre cinco y 13 años, quienes podrán participar diariamente de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

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De acuerdo con el JBB, la inscripción se realiza diligenciando un formulario en línea. El objetivo central del programa es propiciar un acercamiento práctico a la ciencia a través de actividades cuidadosamente diseñadas y orientadas por profesionales que cuentan con experiencia específica en educación ambiental infantil. Además, resalta el JBB que estas actividades se desarrollan en un espacio físico exclusivo y que los participantes contarán con materiales e insumos necesarios para disfrutar de la experiencia de manera segura y completa.

Las temáticas que se trabajarán durante las Vacaciones Científicas están enfocadas en fortalecer el conocimiento y la valoración de los recursos naturales y la biodiversidad de la región. Además, el programa promueve la sensibilización sobre los desafíos ambientales actuales, especialmente aquellos relacionados con el cambio climático, incentivando el desarrollo de hábitos y soluciones que puedan ser implementados en la vida cotidiana desde temprana edad.

El JBB invita a quienes estén interesados en obtener más detalles sobre las tarifas y características del programa a consultar la información publicada en su red social Instagram, así como a comunicarse a través del correo clubbciencias@jbb.gov.co para resolver inquietudes adicionales.

En suma, la propuesta refuerza el compromiso de Bogotá por promover una educación ambiental que, mediante espacios lúdicos y pedagógicos, fomente la apropiación de conocimientos científicos y la responsabilidad ecológica en las nuevas generaciones, preparando a los menores para enfrentar los retos ambientales del presente y el futuro.

¿Cómo inscribir a su hijo en las Vacaciones Científicas del Jardín Botánico de Bogotá?

Para inscribir a un menor en las Vacaciones Científicas, usted debe completar el formulario de inscripción en línea, según indica el Jardín Botánico de Bogotá. El proceso requiere diligenciar los datos del participante y estar atento a las comunicaciones posteriores que brinda el equipo organizador.

¿Qué temas se abordan en las Vacaciones Científicas del Jardín Botánico de Bogotá?

El programa de Vacaciones Científicas, de acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, está enfocado en el conocimiento, valoración y cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad, así como en la sensibilización frente a los desafíos ambientales y el cambio climático. Estas actividades buscan integrar el aprendizaje científico al día a día de niñas y niños desde una perspectiva ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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