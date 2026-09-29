Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la localidad de Fontibón se distingue por ser un espacio de encuentro, transformación y producción que refleja la diversidad de formas en que los ciudadanos habitan su territorio. Este carácter heterogéneo, especialmente acentuado por su vocación industrial, ha impulsado iniciativas culturales que buscan reflexionar sobre la historia y el presente de la zona. Precisamente de este contexto surge el Laboratorio de gráfica ambiental “Voces del bosque”, un proyecto de cocreación que invita a recorrer la memoria de Fontibón mediante el diálogo, recorridos territoriales y la exploración de herramientas gráficas.

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De acuerdo con la información ofrecida por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la experiencia del laboratorio se plantea como un ciclo de encuentros prácticos orientados a aprender haciendo. Las sesiones, programadas para los viernes entre el 9 de octubre y el 27 de noviembre de 2026 a las 2:00 p.m., tendrán lugar en la Biblioteca Pública de Fontibón. La inscripción es gratuita, pero requiere registro previo por parte de los interesados.

El laboratorio se vale de un enfoque experimental donde la exploración de técnicas gráficas permitirá transformar observaciones, preguntas e inquietudes en piezas visuales y colectivas. Entre las técnicas utilizadas están el collage, el frottage (frotado de superficies para captar texturas), el linograbado (impresión de imágenes talladas en linóleo), la serigrafía (impresión con plantillas), la tipografía experimental y el cartelismo. Estas herramientas no solo serán medios para narrar la localidad, sino que también servirán para reinterpretar sus historias y las múltiples voces que conforman su identidad.

Las narrativas y piezas gráficas que se produzcan durante el laboratorio nutrirán los procesos de conservación de la memoria en la Biblioteca Pública de Fontibón, fortaleciendo la misión de ese espacio como un lugar de encuentro en torno al patrimonio natural y cultural local. Así, lo construido colectivamente en esta iniciativa contribuirá a mantener vivas las historias de Fontibón y a sumar nuevas voces al relato del territorio.

No se requiere experiencia previa para participar en el Laboratorio “Voces del bosque”; basta con tener curiosidad, apertura al diálogo y deseo de crear y compartir saberes de forma colaborativa.

¿Cómo participar en el Laboratorio de gráfica ambiental Voces del bosque en Fontibón?

Para asistir al laboratorio, los interesados deben inscribirse previamente a través del formulario habilitado por la Biblioteca Pública de Fontibón. La entrada es gratuita, y los encuentros se desarrollarán todos los viernes entre el 9 de octubre y el 27 de noviembre de 2026 a las 2:00 p.m.

¿Qué técnicas gráficas se exploran en el Laboratorio Voces del bosque y para qué sirven?

Durante el laboratorio se trabaja con técnicas como el collage, el frottage, el linograbado, la serigrafía, la tipografía experimental y el cartelismo. Estas herramientas permiten a los asistentes transformar sus observaciones y recuerdos sobre Fontibón en imágenes y narrativas, aportando nuevas perspectivas a la memoria colectiva del territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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