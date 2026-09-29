Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Más Cultura Local 2026’ busca consolidar los procesos culturales y artísticos en varias localidades del centro de Bogotá, con el liderazgo de la Alcaldía Local de La Candelaria. De acuerdo con la información publicada por esta entidad, los artistas, colectivos, gestores culturales y organizaciones del sector tendrán la oportunidad de conocer a fondo las convocatorias que ofrece el programa durante las jornadas de socialización, que se desarrollarán presencial y virtualmente entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2026.

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Esta estrategia se dirige especialmente a quienes desarrollan su trabajo cultural en La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe. El principal objetivo es fortalecer proyectos, generar impacto en los territorios y contribuir al desarrollo de las comunidades a través del arte y la cultura, incentivando la participación y la transformación social desde la actividad cultural local. Según la Alcaldía Local de La Candelaria, estas jornadas permitirán a los interesados resolver sus dudas, recibir orientación sobre el proceso de inscripción y conocer con precisión los requisitos para postular sus iniciativas.

En palabras de Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local, acercar la información a quienes hacen parte del sector cultural es una prioridad, ya que esto facilita la participación en igualdad de condiciones y fortalece el tejido cultural comunitario. La funcionaria enfatizó que las jornadas de socialización son un escenario fundamental donde los proyectos pueden encontrar guía y respuesta a sus inquietudes, antes de que los interesados formalicen su inscripción.

El cronograma anunciado abarca jornadas presenciales en El Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) los días 29 y 30 de septiembre, 1 y 5 de octubre de 2026, así como en la sala de juntas del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires (Mall Plaza). También se han previsto encuentros virtuales los días 1 y 2 de octubre, estos últimos con el propósito de facilitar la participación remota e incluir servicios de interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC), lo que fomenta la accesibilidad para todos los participantes.

Los interesados tendrán plazo para inscribirse hasta el 5 de octubre de 2026. La recomendación de la Alcaldía Local de La Candelaria es aprovechar estos espacios, que permiten informarse de forma clara y acompañada sobre el proceso y las condiciones de participación.

¿Cómo pueden participar los gestores culturales en las reuniones de socialización de Más Cultura Local 2026?

Para ser parte de las jornadas de socialización, los artistas, colectivos y organizaciones culturales deben asistir a las reuniones programadas entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, ya sea en las modalidades presenciales o virtuales, según el cronograma establecido por la Alcaldía Local de La Candelaria. Allí podrán obtener información detallada y resolver inquietudes antes de su inscripción.

¿Qué es la interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC) y por qué es importante en estas jornadas?

La Lengua de Señas Colombiana (LSC) es el sistema de comunicación visual-gestual utilizado por la comunidad sorda en Colombia. Su inclusión en las jornadas virtuales garantiza que las personas sordas puedan acceder a la información, asegurando una verdadera participación ciudadana y el derecho a la accesibilidad para todos los actores culturales interesados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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