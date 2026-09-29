Por: Portal Bogotá

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La preservación del agua en Bogotá va más allá del simple uso responsable en los hogares. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, ha abierto una convocatoria del programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos. Este programa invita a propietarios, poseedores y organizaciones colectivas con predios rurales situados en municipios como Guasca, La Calera, Sesquilé y Guatavita a postularse para obtener un reconocimiento económico por su labor de conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas fundamentales para el abastecimiento de agua en el Distrito Capital.

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Según la información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, las postulaciones estarán habilitadas hasta el 17 de octubre de 2026 y pueden participar tanto personas naturales como grupos sociales organizados, tales como juntas de acción comunal, asociaciones de acueductos y cooperativas. La iniciativa busca asegurar la protección de áreas cuyo recurso hídrico alimenta la cuenca del río Bogotá. La convocatoria especifica detalladamente las veredas incluidas en cada municipio: en Guasca se contemplan sectores como Flores, La Floresta y San Isidro, entre otros; en Guatavita aparecen Carbonera Alta y Choche; en La Calera se encuentran Altamar, Aurora Alta y San Rafael; mientras que en Sesquilé se incluyen Chaleche, El Hato y Tierra Negra.

Para postularse, los interesados deben diligenciar el Formulario de postulación al programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos (PSAH) y enviarlo junto con los documentos requeridos al correo designado por la Secretaría Distrital de Ambiente, con el asunto “Postulación Programa PSAH”. La documentación varía según el tipo de postulante. Para los propietarios se exige documento de identidad y certificado de tradición y libertad; los poseedores deben adjuntar, además de su identificación, el certificado de tradición (si procede), recibos de impuestos y servicios públicos y una declaración extra juicio; para las organizaciones colectivas, se solicita certificado de Cámara de Comercio, Registro Único Tributario (RUT), estatutos y copias de documentos de identidad del representante legal y los propietarios o poseedores de los predios involucrados.

La evaluación de las postulaciones seguirá el orden en que sean recibidas y se ajustará a criterios técnicos, jurídicos y sociales definidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, garantizando así un proceso transparente y riguroso. La convocatoria establece una ventana amplia de participación, permitiendo a los habitantes y organizaciones rurales contribuir en la preservación de los recursos hídricos esenciales para Bogotá mientras se benefician de incentivos económicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos?

Para postularse al programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos es imprescindible presentar el formulario oficial diligenciado y anexar documentos según el tipo de participante. Los propietarios deben aportar documento de identidad y certificado de tradición y libertad; los poseedores, además, recibos de impuestos y servicios públicos recientes, junto con una declaración extra juicio; y las organizaciones colectivas deben presentar certificaciones legales, RUT, estatutos y documentos de identidad del representante legal y de quienes integran el colectivo.

¿Hasta cuándo hay plazo para enviar la postulación al programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos?

Las postulaciones al programa estarán abiertas hasta el 17 de octubre de 2026. Los aspirantes deben asegurarse de enviar toda la documentación solicitada antes de esa fecha, ya que la selección de beneficiarios se hará conforme al orden de llegada y siguiendo criterios previamente establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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