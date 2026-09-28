Por: Canal Uno

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El Concejo de Bogotá aprobó en plenaria el Acuerdo por una Ciudad Inteligente, una iniciativa que busca modernizar el alumbrado público, simplificar el cobro del impuesto de Industria y Comercio (ICA) y atraer nuevas inversiones para la capital. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la medida permitirá generar oportunidades para empresas, comercios y ciudadanos.

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Alumbrado público inteligente

Uno de los principales componentes del acuerdo es la renovación del alumbrado público. La administración distrital proyecta cambiar 50.000 luminarias cada año hasta lograr que todos los postes de Bogotá funcionen con tecnología LED.

La iniciativa también contempla avanzar en el soterramiento de cables y modernizar los postes para que puedan ser monitoreados y controlados de manera remota. Con esto, el Distrito busca mejorar la eficiencia del servicio y avanzar hacia una infraestructura urbana más conectada.

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El acuerdo establece que las tiendas de menos de 30 metros cuadrados ubicadas en predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 no tendrán que pagar el alumbrado público. El anuncio fue presentado por Galán como una medida de alivio para pequeños negocios de la ciudad.

Cambios en el impuesto ICA

El segundo eje corresponde a la simplificación del impuesto de Industria y Comercio. Según las proyecciones entregadas por la Alcaldía, el 83% de los comercios y el 89% de las industrias pagarán menos por este tributo.

La administración distrital indicó que una tienda de barrio dedicada a la venta de alimentos tendrá una reducción de 3,4% en el ICA. Para restaurantes y hoteles, la disminución será de 13%, mientras que los bares tendrán una reducción del 20%.

El alcalde aseguró que la reforma no aumenta el ICA para los pequeños comercios. La medida busca facilitar el cumplimiento tributario y reducir la carga para actividades económicas que operan en la capital.

Inversiones y empleos

El tercer componente del acuerdo está relacionado con la creación de incentivos para atraer inversiones y promover la formalización empresarial. La Alcaldía estima que, durante los próximos diez años, Bogotá podría recibir más de 78 billones de pesos adicionales en inversión.

La proyección también contempla la generación de 215.000 nuevos empleos adicionales. De acuerdo con el Distrito, el objetivo es fortalecer la capacidad de Bogotá para competir por proyectos de inversión y apoyar el crecimiento de pequeñas empresas.

Descuento para deudores

El acuerdo incluye además un descuento del 60% en los intereses de personas que tengan deudas correspondientes a 2024 o años anteriores por concepto de impuesto predial, impuesto de vehículos, ICA, delineación urbana o multas de tránsito.

La medida busca facilitar el pago de obligaciones pendientes y permitir que los contribuyentes se pongan al día con el Distrito bajo condiciones más favorables.

La explicación de Galán

Tras la aprobación, el alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que el acuerdo no fue diseñado para beneficiar únicamente a una administración, sino para establecer una ruta de modernización de largo plazo para toda la ciudad.

Bogotá necesita modernizarse, pero sobre todo necesitamos que esa modernización se traduzca en oportunidades para la gente.

#EnPunto | El alcalde Carlos Fernando Galán celebró la aprobación del Acuerdo por una Ciudad Inteligente, iniciativa que incluye la modernización del alumbrado público, la simplificación del ICA y nuevos incentivos para atraer inversión a Bogotá. Según la Alcaldía, el acuerdo… pic.twitter.com/Ny7TqvkBnK — Canal 1 (@Canal1_Col) September 29, 2026

Señaló el mandatario, quien destacó a trabajadores, comerciantes y empresarios como algunos de los principales beneficiarios de la iniciativa.

La administración distrital sostiene que el acuerdo permitirá avanzar en tecnología urbana, mejorar las condiciones para los negocios y fortalecer la llegada de capital a Bogotá. La aplicación de sus medidas dependerá ahora de la reglamentación y ejecución por parte de las entidades distritales correspondientes.

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