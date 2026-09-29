Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco de la Semana Mundial del Agua, la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ impulsó varias actividades dedicadas a promover el cuidado y la protección de los humedales en la capital. Como parte de esta iniciativa, se organizaron tres recorridos pedagógicos en las Reservas Distritales de Humedal Capellanía, Juan Amarillo o Tibabuyes y Chiguasuque – La Isla. Estos eventos, realizados con la participación de las comunidades locales, buscaron sensibilizar sobre la importancia de preservar estos ecosistemas y el papel que desempeñan en la regulación hídrica, conservación de la biodiversidad y bienestar colectivo, según información difundida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los datos de la EAAB, un total de 137 personas, con edades comprendidas entre los 6 y los 59 años, participaron en estas jornadas. Durante las actividades, los asistentes recibieron información acerca de la protección del agua, la relevancia de usarla de manera responsable y el papel esencial de los humedales como ecosistemas estratégicos para la ciudad. La conmemoración no solo se limitó a la exposición teórica: la metodología incluyó talleres y recorridos experimentales, permitiendo a los participantes conectarse directamente con los entornos naturales y comprender en campo los desafíos y beneficios que ofrecen estos cuerpos de agua.

Adicionalmente, se desarrolló un taller dirigido a personas adultas mayores pertenecientes al Centro de Cuidado Transitorio Villa Kennedy, ubicado en la cuenca Fucha. Esta actividad subrayó la inclusión intergeneracional en la educación ambiental y la consciencia sobre la importancia de los recursos hídricos en distintos puntos de la ciudad.

La semana de conmemoración incluyó también cuatro jornadas asociadas a la sexta edición de la Escuela de Liderazgo Ambiental, orientadas en temas clave como Gobernanza Ambiental, Herramientas para la Acción, Áreas Protegidas y Saneamiento Básico. Estas sesiones se llevaron a cabo en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, con una asistencia de 46 personas en cada encuentro, tal como fue informado por las autoridades responsables.

Las actividades demostraron el interés de varias comunidades en impulsar la protección de los humedales, reforzando la educación y el sentido de responsabilidad frente al uso sostenible del agua y la conservación de los ecosistemas urbanos de Bogotá.

¿Qué impacto tienen los humedales en Bogotá según la EAAB?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los humedales son fundamentales para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades. Las actividades recientes resaltan su papel estratégico en el uso responsable del agua y en el fortalecimiento de la educación ambiental en la ciudad.

¿Cuáles fueron las actividades principales de la Semana Mundial del Agua en Bogotá?

Según la información presentada por la EAAB, las actividades más relevantes incluyeron recorridos pedagógicos en reservas de humedal, talleres para adultos mayores y varias jornadas educativas en la Escuela de Liderazgo Ambiental. Estas iniciativas promovieron la protección del recurso hídrico y la participación de diversas comunidades en la conservación ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z