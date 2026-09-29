En las últimas horas, la mujer que permaneció nueve días retenida contra su voluntad y torturada en una vivienda de Kennedy, sur de Bogotá, dio un desgarrador testimonio sobre la pesadilla que vivió.

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Los hechos ocurrieron entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre de 2026. Según la investigación de la Fiscalía, durante ese periodo la mujer habría sido víctima de violencia física, sexual y psicológica por parte de su pareja sentimental.

De acuerdo con El Tiempo, el señalado responsable fue identificado como Jaime Daniel Castellanos Valbuena, quien mantenía una relación sentimental con la mujer desde hacía aproximadamente un año. La víctima habría permanecido encerrada, con poca comida y agua, bajo amenazas y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

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El caso llegó a conocimiento de las autoridades el 6 de septiembre, cuando la mujer ingresó a un hospital del sur de Bogotá y manifestó que había sido retenida contra su voluntad en la residencia donde posteriormente se realizó la captura.

¿Cómo logró salir del lugar la mujer secuestrada por su pareja en Bogotá?

Según el relato entregado por la víctima, una de las estrategias que utilizó para recuperar su libertad fue aparentar que aceptaba lo que estaba ocurriendo y que no denunciaría al hombre. La mujer explicó que tuvo que adoptar esa conducta para conseguir que la dejaran salir.

“Tuve que hacerlo por mi libertad y salí y sentí que volví a nacer”, manifestó. También contó que, después de tantos días de encierro y violencia, salió “muy cansada, muy adolorida” y desorientada.

Una vez fuera del inmueble, la mujer consiguió llegar a un centro médico. Allí recibió atención y entregó su testimonio a las autoridades. Las entrevistas realizadas por los investigadores, junto con su declaración, hicieron parte de los elementos que permitieron identificar a Castellanos Valbuena como presunto responsable.

En entrevista con Noticias RCN, la víctima describió lo que significó alejarse del lugar donde permaneció retenida: “Estar tan cerca de la muerte y poder alejarse de ella se siente algo maravilloso”.

¿Qué encontraron las autoridades en la vivienda?

El 17 de septiembre, once días después de que la mujer lograra salir, investigadores de la SIJIN y unidades del GOES realizaron una diligencia de registro y allanamiento en el mismo inmueble. Allí encontraron, entre otros elementos, un taladro inalámbrico con cabello humano enrollado en su mecanismo, un envase de gas pimienta, un arma cortopunzante y una prenda íntima de mujer.

Sobre el taladro, la víctima contó que habría sido utilizado durante una de las agresiones. “Me lo apuntó en la cabeza (…) me arrancó un pedazo de pelo”, relató.

La Fiscalía también expuso durante la audiencia de imputación que, según los elementos recopilados, el procesado habría suministrado a la mujer una sustancia contenida en una bebida que le provocaba prolongados estados de somnolencia y pérdida de conciencia. El fiscal señaló que esta conducta habría buscado facilitar el sometimiento de la víctima.

Captura y proceso contra el señalado

Castellanos Valbuena fue capturado el 17 de septiembre y posteriormente la Fiscalía le imputó cinco delitos: secuestro simple, tortura, lesiones personales agravadas, acceso carnal violento agravado y acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir agravado.

El hombre no aceptó los cargos durante la audiencia realizada, según la información conocida el 25 de septiembre. Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

La investigación busca establecer las circunstancias de los hechos ocurridos entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre, así como la responsabilidad del procesado frente a los delitos imputados.

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