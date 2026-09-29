Por: El Espectador

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Bogotá continúa enfrentando desafíos significativos en materia de movilidad, siendo reconocida como una de las ciudades con mayor congestión vehicular en Latinoamérica. La situación se agrava en jornadas donde se desarrollan obras en los principales corredores, lo que obliga a quienes transitan por la capital a planificar con anticipación sus desplazamientos. Para este 29 de septiembre, la gestión del tráfico ha sido tema central, según reporta la Secretaría de Movilidad, contando con eventos que afectan el flujo vehicular y con medidas especiales, como la restricción de pico y placa.

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Durante la mañana se presentaron dos choques en puntos clave de la ciudad. El primero, un accidente con lesionado, ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con calle 71B en el sentido norte-sur. El segundo incidente, de carácter simple, tuvo lugar en la avenida Guayacanes con calle 6. Estos eventos fueron informados directamente por la Secretaría de Movilidad y afectan las condiciones normales del tráfico, generando retrasos y posibles desvíos para quienes circulan por estas vías.

En cuanto a la regulación vial, este viernes 29 de septiembre, la medida de pico y placa —restricción que alterna la circulación de vehículos según el último dígito de la placa, par o impar— está activa desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Esta disposición es obligatoria tanto para los vehículos particulares como para taxis con placas finalizadas en 1 y 2, según lo indicado. La implementación de esta medida busca disminuir la cantidad de automotores en circulación y mitigar los efectos de las congestiones ocasionadas por accidentes y obras en la ciudad.

Por otro lado, de acuerdo con la información reportada, el sistema masivo de transporte Transmilenio empieza su operación este día con total normalidad. Esta noticia es especialmente relevante para quienes optan por el transporte público, dado que no se presentan interrupciones ni alteraciones programadas que dificulten los trayectos hacia los diferentes sectores de la ciudad.

Frente a este panorama, la recomendación para habitantes y visitantes de Bogotá es mantenerse informados sobre el estado de las vías, rutas alternas y novedades en la operación de servicios como Transmilenio, consultando los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas alternativas pueden considerar los conductores tras los choques reportados en Bogotá hoy?

Como los puntos afectados son la avenida Ciudad de Cali con calle 71B y la avenida Guayacanes con calle 6, la Secretaría de Movilidad recomienda mantenerse atento a novedades para evitar estas zonas y seleccionar rutas alternas ofrecidas por los canales oficiales. Esto permite mitigar retrasos y congestiones adicionales.

¿Qué significa la restricción de pico y placa y cómo opera para taxis y vehículos particulares?

La restricción de pico y placa limita el tránsito de vehículos según el último dígito de la placa (número par o impar) en días específicos, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Para hoy, también incluye a los taxis con placas terminadas en 1 y 2, reduciendo la cantidad de carros en circulación y favoreciendo una movilidad más fluida según las directrices informadas por la Secretaría de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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