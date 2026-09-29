Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se alista para recibir uno de los eventos más esperados en el Estadio El Campín: la llegada del grupo musical surcoreano BTS, referente del K-pop, que ofrecerá conciertos el viernes 2 y sábado 3 de octubre. De acuerdo con información oficial publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, TransMilenio anunció la implementación de una operación especial para facilitar el desplazamiento de miles de asistentes tras los espectáculos, optimizando el flujo de pasajeros y su regreso a casa.

Sigue a PULZO en Discover

La estrategia de TransMilenio tiene como eje la activación de ocho rutas especiales que comenzarán a operar desde las 10:00 p. m. en las estaciones estratégicas Campín - UAN y Movistar Arena, con destinos hacia los principales portales: 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Según el portal oficial de TransMilenio, estos despachos podrán ajustarse según la demanda. Es fundamental señalar que el servicio de alimentación para los buses no tendrá ampliación de horario durante estos días.

La operación habitual de rutas como 4, B72, D21, 630, L25, C25, C30, H21 y H72 (Movistar Arena) y 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25 (Campín - UAN) finalizará a las 10:00 p. m. los días de concierto, por lo que TransMilenio recomienda a los usuarios prever sus desplazamientos. Como alternativas, las estaciones 7 de agosto y Universidad Nacional estarán disponibles para quienes requieran otras opciones de movilización.

Para llegar al evento, TransMilenio pone a disposición 13 rutas troncales operando en las estaciones cercanas, ubicadas en la troncal NQS Central. Además, el servicio TransMiZonal facilita el acceso con 39 rutas de buses que cuentan con paraderos próximos a El Campín, distribuidos en sectores como la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24, de acuerdo con información consignada en la web oficial de la entidad.

Jaime Monroy, subgerente de operaciones de TransMilenio, exhortó a los usuarios a consultar las redes sociales, el canal oficial de WhatsApp y la aplicación TransMiApp, para mantenerse informados en tiempo real sobre horarios, desvíos o posibles ajustes en la operación. Entre las recomendaciones clave, figura mantener la tarjeta TuLlave recargada y personalizada para agilizar el acceso a los servicios, y consultar la planeación de viajes a través de los canales oficiales.

De este modo, TransMilenio ratifica su compromiso con quienes asisten a grandes eventos, garantizando opciones ágiles y justas para la movilidad en la ciudad, conforme a la información entregada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y el sitio oficial de TransMilenio.

¿Cómo funcionarán las rutas especiales de TransMilenio para los conciertos de BTS en El Campín?

Ocho rutas especiales de TransMilenio comenzarán a salir desde las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena a partir de las 10:00 p. m. con dirección a los principales portales. El despacho de los servicios se ajustará según la afluencia de usuarios, asegurando que la mayor cantidad de asistentes pueda regresar a casa tras los conciertos, aunque el servicio de alimentación no ampliará su horario habitual.

¿Qué recomendaciones da TransMilenio para movilizarse durante los conciertos de BTS en Bogotá?

Entre las recomendaciones que entrega TransMilenio se incluyen mantener recargada la tarjeta TuLlave, consultar la información en tiempo real por canales oficiales como WhatsApp y TransMiApp, y planear previamente los trayectos usando la página web oficial, así como considerar alternativas en estaciones cercanas si se presentan congestiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z