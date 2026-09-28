El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el Acuerdo 724 de 2026, denominado ‘Ciudad Inteligente’, una iniciativa de la Administración de Carlos Fernando Galán que modifica varios impuestos distritales y establece nuevos mecanismos de recaudo.

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(Vea también: A Galán le aprobaron reforma tributaria en Bogotá; viene ajuste para los impuestos de ciudadanos)

El proyecto todavía debe pasar a sanción del alcalde para convertirse oficialmente en acuerdo de la ciudad. Una vez sea sancionado y publicado, varias de las medidas comenzarán a aplicarse desde el primero de enero de 2027.

La iniciativa contempla cambios en el impuesto de Industria y Comercio (ICA), un nuevo aporte ligado al predial para financiar la modernización del alumbrado público, beneficios para contribuyentes morosos e incentivos para empresas y pequeños negocios.

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Según las proyecciones de la Administración, las medidas permitirían recaudar cerca de 1,08 billones de pesos adicionales al año y buscan atraer 78,3 billones de pesos en nuevas inversiones privadas y generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años. Estas últimas son proyecciones de la Alcaldía, no resultados ya obtenidos.

¿Qué pasará con el impuesto predial y quién pagará por el alumbrado?

Uno de los cambios más importantes es la creación de un aporte ligado al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público.

La medida contempla que, como regla general, los predios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 no paguen este aporte. La excepción serán los inmuebles de esos estratos cuya base gravable supere las 20.000 UVT, equivalente a cerca de $1.000 millones según la información divulgada por el Distrito.

Para los hogares de estratos 4, 5 y 6 sí habrá un cobro.

La Administración Distrital estima que para un predio residencial de estrato 4 el aporte promedio será de aproximadamente 11.000 pesos, mientras que para los estratos 5 y 6 se aplicará un esquema progresivo.

El aporte también alcanzará a predios destinados a actividades comerciales, industriales y financieras, con tarifas diferenciadas según el tipo de inmueble. Los recursos estarán destinados a modernizar la infraestructura de alumbrado con tecnologías como LED, sensores y sistemas de monitoreo remoto.

¿Qué cambia en el ICA y qué sectores pagarán más o menos?

El impuesto de Industria y Comercio, conocido como ICA, tendrá una reorganización de sus tarifas. El esquema pasará de 13 tarifas a nueve. De acuerdo con la información presentada por la Administración, 275 actividades económicas tendrán una reducción, mientras que 169 tendrán un aumento.

Entre los sectores que tendrán reducciones aparecen:

Restaurantes

Hoteles

Bares

Actividades relacionadas con la edición y publicación de libros.

Por ejemplo:

Restaurantes y hoteles: pasarían de 13,8 a 12 por mil.

Bares: de 13,8 a 11 por mil.

Edición y publicación de libros: de 8 a 4 por mil.

En contraste, el sector financiero tendrá un incremento gradual: la tarifa pasará de 14 por mil actualmente a 20 por mil en 2027, 19 por mil en 2028 y 18 por mil desde 2029.

También habrá tarifas diferenciadas para la comercialización de vehículos: 8 por mil para eléctricos, 10 por mil para híbridos y 11 por mil para los demás vehículos.

El comercio de alcohol y tabaco tendrá una tarifa de 19 por mil, aunque esta disposición no aplicará a bares y restaurantes, que tendrán sus tarifas específicas.

¿Qué beneficios tendrán los pequeños negocios y emprendedores?

La reforma también incorpora medidas para incentivar la formalización de pequeños negocios. Las microempresas que se inscriban en el Registro de Información Tributaria (RIT) podrán acceder a una tarifa progresiva de ICA durante 10 años.

El primer año tendrán una tarifa de 0 % y posteriormente esta irá aumentando de manera gradual hasta alcanzar el 100 % en el décimo año.

El acuerdo también contempla beneficios para nuevas inversiones y empresas que creen empleo en Bogotá. La Administración proyecta que los incentivos podrían contribuir a atraer $78,3 billones en inversión privada y 215.000 empleos durante una década. Se trata de metas y proyecciones asociadas a la reforma.

¿Qué pasa con quienes deben impuestos o multas de tránsito?

Aquí está uno de los alivios más concretos de la reforma.

Los contribuyentes que tengan determinadas deudas tributarias con Bogotá podrán obtener un descuento del 60 % en intereses y sanciones, siempre que paguen el 100 % del capital y el 40 % restante de los intereses y sanciones dentro del plazo establecido.

La fecha límite será el 21 de diciembre de 2026. El Distrito calcula que cerca de 1,2 millones de contribuyentes podrían beneficiarse.

El beneficio también contempla obligaciones no tributarias y multas de tránsito, aunque para estas últimas existen condiciones específicas. En particular, el alivio para multas de tránsito aplica a obligaciones que hayan entrado en mora hasta el 30 de junio de 2024.

¿Qué impuestos se eliminarán?

La reforma también elimina dos tributos distritales: el impuesto de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos y el impuesto de Publicidad Exterior Visual.

Además, establece modificaciones relacionadas con la retención del ICA en determinados pagos realizados con tarjetas débito y crédito, bajo las condiciones establecidas en el acuerdo.

¿Cuándo comienzan a aplicar los cambios?

Este punto es clave.

El Concejo ya aprobó el proyecto en segundo debate, pero todavía debe ser sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán. Después deberá ser publicado como acuerdo de la ciudad.

Por eso, no todos los cambios están aplicándose desde este momento.

La información oficial del Distrito señala que varias de las medidas comenzarán a aplicarse desde el 1 de enero de 2027, de acuerdo con las fechas previstas para cada una.

En otras palabras, los bogotanos no deben interpretar la aprobación de este 28 de septiembre como que todos los nuevos cobros comienzan a cobrarse inmediatamente.

La reforma reúne medidas que aumentan algunas tarifas, reducen otras, crean un aporte para financiar el alumbrado público, ofrecen alivios para personas con obligaciones pendientes y establecen incentivos para determinadas actividades económicas.

El impacto dependerá, por tanto, del tipo de inmueble, actividad económica y situación tributaria de cada contribuyente.

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