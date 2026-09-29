Por: El Espectador

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El Concejo de Bogotá aprobó una reforma tributaria que comenzará a regir en 2027 y busca recaudar 1,26 billones de pesos colombianos anualmente, de acuerdo con lo informado por El Espectador. Esta decisión se tomó tras una plenaria donde se aprobaron modificaciones al impuesto de Industria y Comercio (ICA), junto con incentivos para empresas y alivios destinados a quienes tienen deudas pendientes con el Distrito. El acuerdo, además, incorpora estrategias para retirar de manera progresiva o soterrar las redes de servicios públicos y telecomunicaciones en la capital del país.

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Pese a la aprobación, la reforma ha generado controversia dentro del Concejo. Bandos de oposición anunciaron acciones legales contra el acuerdo de ciudad, como fue el caso de la concejal Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, quien anunció una demanda argumentando irregularidades en el trámite y en el contenido del documento. Según detalló Sánchez en un comunicado, varios artículos fueron votados en bloque, cuando debían tratarse individualmente debido a proposiciones para eliminarlos, modificarlos o agregarlos. Además, criticó que la nueva normatividad implique un aumento del ICA para hogares y pequeños negocios, lo que afectaría especialmente a las medianas y pequeñas empresas. Según la misma concejal, la reforma ofrece exenciones fiscales de varios años a grandes inversionistas, desarrollos inmobiliarios y proyectos urbanísticos.

En contraste, la administración distrital sostiene que la reforma dotará a Bogotá de herramientas capaces de incentivar nuevas inversiones y atraer empresas tanto nacionales como extranjeras, lo cual podría movilizar hasta 79,8 billones de pesos en capital privado y propiciar la creación de más de 200.000 empleos durante la próxima década.

El proyecto también incluye una reorganización profunda del sistema de cables y redes de la ciudad. Juan David Quintero, concejal que apoyó la reforma, destacó que todas las nuevas redes deberán instalarse bajo tierra, mientras que las existentes tendrán que soterrarse gradualmente. Además, los propietarios de cables en desuso deberán retirarlos; de no hacerlo, el Distrito ejecutará la labor y cobrará el costo de la intervención. Según Quintero: "No más reguero, no más desorden", recalcando que el actual entramado de cables representa tanto un problema visual como un riesgo para peatones y motociclistas.

¿Cuáles son los principales cambios del impuesto de Industria y Comercio (ICA) tras la reforma tributaria en Bogotá?

La reforma tributaria aprobada por el Concejo de Bogotá incluye modificaciones al impuesto de Industria y Comercio (ICA), que afectan tanto a empresas como a hogares. Entre los principales cambios se encuentran los aumentos del impuesto para medianas y pequeñas empresas, mientras que grandes inversionistas, desarrollos inmobiliarios y proyectos urbanísticos pueden recibir exenciones fiscales por varios años. Estos ajustes buscan fortalecer las finanzas del Distrito, pero han sido objeto de críticas por posibles impactos negativos en pequeños empresarios.

¿Cómo afectará la nueva normativa sobre cables a propietarios y empresas de telecomunicaciones en Bogotá?

Según la reforma, todas las nuevas redes de servicios públicos y telecomunicaciones deberán instalarse bajo tierra y las existentes deberán soterrarse gradualmente. Los propietarios de cables en desuso serán responsables de retirarlos; si no lo hacen, el Distrito podrá intervenir y cobrar el servicio. Estas medidas apuntan a mejorar el orden urbano y la seguridad de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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