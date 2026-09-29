Bogotá aprobó por primera vez una sobretasa de alumbrado público, que comenzará a cobrarse en el impuesto predial desde 2027 a unos 800.000 propietarios.

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El pago aplicará a viviendas de estratos 4, 5 y 6, además de predios comerciales, industriales, financieros, dotacionales y lotes.

Los hogares de estrato 4 pagarán en promedio $133.000 adicionales al año; los de estrato 5, $227.000, y los de estrato 6, $348.000.

Los estratos 1, 2 y 3 estarán exentos, al igual que propietarios de estratos 4, 5 y 6 pertenecientes a las categorías A, B o C del Sisbén. También habrá beneficios para algunos pequeños establecimientos comerciales.

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El Distrito calcula que recaudará $370.000 millones anuales con esta tarifa. Los recursos se destinarán a modernizar el alumbrado y convertir los postes en infraestructura inteligente, con luminarias LED, cámaras de seguridad, botones de pánico y sensores.

El proyecto contempla dispositivos capaces de detectar incendios, inundaciones, congestiones, aglomeraciones y problemas de calidad del aire.

También se busca ampliar la vigilancia mediante entre 15.000 y 50.000 cámaras. La medida fue aprobada por el Concejo con 24 votos a favor y 20 en contra.

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