Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal cumple un papel esencial en la economía colombiana, pues determina el valor del peso colombiano frente a monedas extranjeras, especialmente frente al dólar estadounidense. Esta moneda cumple funciones clave debido a que la mayoría de las transacciones comerciales, inversiones y operaciones de financiamiento que realiza Colombia con el exterior se efectúan en dólares, de acuerdo con la información presentada en el texto.

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La tasa de cambio nominal se expresa de forma clara al indicar la cantidad de pesos colombianos que se requieren para comprar un solo dólar. El impacto de este indicador va mucho más allá de la simple cotización, ya que sus movimientos afectan directamente diversas áreas económicas dentro del país. Las fluctuaciones en la tasa de cambio repercuten principalmente mediante dos fenómenos: la depreciación y la apreciación del peso.

Cuando la tasa de cambio nominal aumenta, significa que el peso colombiano se está depreciando respecto al dólar. En este contexto, los actores económicos en Colombia deben pagar una cantidad mayor de pesos por cada dólar, lo que encarece la importación de bienes y servicios provenientes del extranjero. En el sentido contrario, si la tasa disminuye, ocurre una apreciación del peso. Esto se traduce en una reducción en la cantidad de pesos necesarios para adquirir un dólar, lo cual puede abaratar productos importados pero al mismo tiempo debilita la competitividad de los exportadores nacionales, que ven sus productos más costosos para compradores internacionales.

Para llevar un registro oficial y transparente de estas variaciones, en el país se utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Esta tasa corresponde al promedio aritmético simple de las tasas de cambio resultantes de todas las operaciones de compraventa de dólares a cambio de pesos que se llevan a cabo el mismo día. En este proceso participan bancos comerciales, corporaciones financieras y otras entidades como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, de acuerdo con las definiciones del texto. La TRM vigente indica que 1 dólar equivale a 3.349,63 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la depreciación o apreciación del peso colombiano a la economía nacional?

La depreciación del peso colombiano, es decir, cuando la tasa de cambio nominal se incrementa, encarece las importaciones porque se deben entregar más pesos por cada dólar, haciendo que productos y servicios extranjeros resulten más costosos. Por el contrario, la apreciación del peso, reflejada en una disminución de la tasa, abarata las importaciones, pero puede restar competitividad a los exportadores nacionales, pues sus productos serán más caros en el exterior.

¿Qué es la Tasa Representativa del Mercado y cómo se calcula en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es un promedio aritmético simple de las tasas de cambio resultantes de todas las operaciones de compraventa de dólares frente a pesos que se realizan en un día en entidades autorizadas, como bancos comerciales y corporaciones financieras. Para ser incluidas, las operaciones deben pactar la entrega de ambas monedas en el mismo día de negociación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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