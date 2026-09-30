Por: CENET

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El Gobierno nacional radicó ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley que modifica el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, aprobado previamente a través de la Ley 2559 de 2025. Esta propuesta, según consta en la firma del ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, plantea dos movimientos principales: la adición de recursos por $2,7 billones y el traslado de $1,2 billones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Ambos movimientos responden a emergencias derivadas de la coyuntura nacional y buscan atender consecuencias graves tanto del terremoto de agosto de 2026 como de la crisis financiera en el Mercado de Energía Mayorista (MEM).

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La adición de $2,7 billones al PGN corresponde a lo que el Ministerio de Hacienda espera recaudar a través de los alivios tributarios, aduaneros y cambiarios definidos en el Capítulo III del Decreto Legislativo 1419 del 17 de septiembre de 2026. Estos recursos, de acuerdo con el proyecto de ley, serán orientados exclusivamente al Fondo Milagro, patrimonio autónomo creado para cubrir las necesidades tras el desastre. La intención, según la exposición de motivos, es "conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos" del sismo, que dejó un saldo de 335 fallecidos y más de 4.500 heridos, además de graves daños a infraestructura, de acuerdo con cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los alivios se concentran en tres mecanismos definidos en los artículos 9 al 11 del decreto: acuerdos de pago para quienes estaban en mora, reducción de sanciones tributarias y la posibilidad de conciliaciones administrativas, todo bajo la premisa de que no se condona el capital de la deuda tributaria.

Por otra parte, el traslado presupuestal de $1,2 billones a la SSPD no incrementa el gasto global, pues los recursos se obtienen por contracréditos en partidas existentes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas y Energía. La medida responde a la crisis de la empresa Air-e, bajo intervención con fines liquidatorios y con una deuda significativa ante el MEM. De acuerdo con el administrador del sistema, la deuda eléctrica total asciende a $4,06 billones, de los cuales más de la mitad corresponde a generadoras, especialmente térmicas. El aporte estatal tiene como objetivo evitar el colapso inmediato del suministro en la Costa Caribe y mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño 2026-2027, sin que se considere un salvamento empresarial ni implique exoneración de responsabilidades legales en torno al caso Air-e.

La propuesta gubernamental deja claro que estas medidas son transitorias y que el fondo de la crisis deberá discutirse a través de reformas estructurales, las cuales el Ejecutivo se compromete a presentar al Congreso en el futuro próximo.

¿En qué consiste el Fondo Milagro y cuál es su función en la respuesta al terremoto de 2026?

El Fondo Milagro es un patrimonio autónomo creado mediante el Decreto Legislativo 1379 del 9 de septiembre de 2026. Su función principal es administrar los recursos destinados a atender la emergencia derivada del sismo del 10 de agosto, con el objetivo de "conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos". Este fondo se nutre de los recaudos provenientes de alivios fiscales y se utiliza para financiar únicamente gastos transitorios relacionados con la catástrofe.

¿Por qué se realiza un traslado de $1,2 billones al sector eléctrico y cuál es la situación de Air-e en el MEM?

El traslado de $1,2 billones tiene como finalidad cubrir obligaciones impagas en el Mercado de Energía Mayorista, concentradas en la empresa Air-e, intervenida por la SSPD con fines de liquidación. Esta compañía representa una parte significativa del suministro eléctrico en la Costa Caribe y su crisis financiera pone en riesgo la estabilidad del sistema. Los fondos servirán para cumplir compromisos con generadoras y transmisores, sin que esto signifique un rescate empresarial, y buscan mitigar riesgos adicionales ante el Fenómeno de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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