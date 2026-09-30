El Gobierno de Abelardo de la Espriella levantó este miércoles 30 de septiembre el racionamiento preventivo de gas natural que había sido implementado debido a una contingencia en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG, ubicada en Cartagena.

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Según informó el Ministerio de Minas y Energía, la medida fue levantada luego de que finalizaran los trabajos correctivos en la infraestructura, lo que permitió recuperar la capacidad total de regasificación de gas natural licuado (GNL).

Durante la contingencia, el Gobierno aseguró que se garantizó el 100 % de la demanda esencial, por lo que hogares, hospitales, colegios, sistemas de transporte masivo y otros usuarios prioritarios no tuvieron afectaciones en el suministro.

Con la culminación de las labores, la terminal recuperó una capacidad de regasificación de 475 millones de pies cúbicos diarios (MPCD). Esta recuperación permite normalizar las condiciones para atender la demanda contratada mediante gas importado.

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El levantamiento del racionamiento preventivo representa el regreso a las condiciones habituales de suministro y comercialización del combustible.

La contingencia había generado medidas para priorizar el abastecimiento de los sectores esenciales mientras se realizaban las reparaciones necesarias en la infraestructura de SPEC LNG.

El Ministerio de Minas y Energía destacó que las acciones permitieron mantener garantizado el servicio durante la emergencia y ahora avanzar hacia la normalización del mercado de gas natural.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.