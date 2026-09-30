Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Gustavo Petro reavivó el debate nacional sobre el déficit de gasolina y la estructura de costos que implica tanto para los ciudadanos como para el Estado, al afirmar que la mayoría de los colombianos no posee vehículo particular. Esta declaración, hecha durante sus críticas al gobierno de Abelardo De La Espriella, ha abierto un nuevo capítulo en la discusión pública e incentivó a revisar las cifras oficiales sobre la tenencia de vehículos en el país.

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Durante su intervención, Petro insistió en que los propietarios de vehículos de alto valor son quienes más consumen gasolina en Colombia. En sus palabras, “los que más gastan gasolina en Colombia son los dueños de los grandes vehículos costosísimos”, señalando así un punto focal en el debate sobre quiénes deberían asumir los costos asociados a la gasolina. Este planteamiento, sin embargo, no se quedó únicamente en los sectores de mayores ingresos. Petro fue más allá y aseguró: “La mayoría del pueblo no tiene vehículo”, además de apuntar que hay quienes ni siquiera cuentan con una motocicleta. Su declaración posicionó una nueva perspectiva sobre la equidad en la distribución de los costos derivados del déficit de combustible.

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) correspondiente a 2023 apunta que el 27,2 % de los hogares tenía motocicleta y el 14,4 % contaba con carro particular. Estas cifras respaldan parcialmente la afirmación de Petro, pues reflejan que la mayoría de hogares colombianos no dispone de carro o moto, aunque sí evidencian una presencia significativa de motocicletas en el país.

La discusión planteada por Petro se enmarca dentro de su permanente disputa política con el Gobierno nacional actual, en especial por el manejo de las finanzas públicas y el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Petro cuestiona que los costos asociados a ese déficit recaigan sobre toda la sociedad, incluso sobre quienes no consumen gasolina directamente, levantando interrogantes sobre la justicia y pertinencia de las soluciones que se han propuesto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué porcentaje de hogares colombianos tiene carro o motocicleta según el DANE?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 2023, un 27,2 % de los hogares en Colombia contaba con motocicleta y un 14,4 % disponía de carro particular, lo que significa que menos de la mitad de los hogares posee alguno de estos medios de transporte.

¿Por qué el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles afecta a quienes no tienen vehículo?

El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles implica que el Estado asume parte de los costos del combustible para evitar incrementos excesivos en los precios. Según el debate planteado por Gustavo Petro, este déficit es cubierto por toda la sociedad, incluyendo a quienes no consumen gasolina directamente, pues se financia con recursos públicos que afectan a todos los ciudadanos, independientemente de si poseen o no un vehículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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