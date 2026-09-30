Por: CENET

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El mercado de energía en Colombia presentó en agosto de 2026 un incremento considerable en los precios y en la actividad de los comercializadores. Según el informe oficial de XM, administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), el precio promedio ponderado de la bolsa de energía llegó a $946,6 por kilovatio hora (kWh), lo que representó un aumento de 18,7 % frente a julio de ese año y una variación de 278,2 % respecto a agosto de 2025.

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En este contexto, la exposición promedio de los comercializadores en el mercado fue de 14,2 %, y para quienes atienden la demanda regulada ascendió a 21 %. De acuerdo con XM, esta mayor exposición se relacionó con un incremento en la demanda eléctrica provocado por temperaturas elevadas asociadas al Fenómeno de El Niño y los cambios en contratos bilaterales. Así, los comercializadores, al verse obligados a cubrir obligaciones a partir de compras en la bolsa, afrontaron mayores costos de adquisición de energía y una mayor volatilidad para agentes y usuarios finales, según el mismo informe.

Durante el mes analizado, los comercializadores realizaron compras netas en bolsa por 1.059,9 gigavatios hora (GWh), equivalentes a $1,024 billones, superando en 708,1 % las compras del mismo mes de 2025. El precio de bolsa también se situó por encima del índice MC, indicador que refleja el costo promedio ponderado de los contratos públicos dirigidos al mercado regulado: en agosto, este fue de $331,0 por kWh.

En cuanto a la generación eléctrica, los datos de XM indican que el 71,2 % provino de fuentes renovables, la mayor parte de origen hidráulico (61,5 %), seguida por la solar, la biomasa y la eólica. El resto de la generación se apoyó en fuentes térmicas. Las ofertas de los generadores, los costos de combustibles y el consumo diario determinaron el comportamiento de la bolsa, mientras que los contratos bilaterales reflejaron precios estables: el mercado regulado registró un precio promedio de $331,7 por kWh (ligera baja respecto a julio) y el no regulado, $329,7 por kWh.

El volumen de energía contratada bajo Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) alcanzó 744,1 GWh, lo que representó 9,7 % de la demanda en agosto, con la mayor parte proveniente de subastas públicas y acuerdos bilaterales. Además, la Remuneración Real Total por Cargo por Confiabilidad sumó $467.403,4 millones, mientras que el total de transacciones en el Mercado de Energía Mayorista llegó a $6,26 billones, con un crecimiento del 70 % frente a agosto de 2025.

En materia de regulación, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió distintas medidas para enfrentar las condiciones derivadas del Fenómeno de El Niño 2026-2027 y garantizar el abastecimiento de energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué subió el precio de la energía en la bolsa de Colombia en agosto de 2026?

De acuerdo con XM, el aumento del precio de la energía en la bolsa durante agosto de 2026 se debió principalmente a una mayor demanda eléctrica causada por temperaturas elevadas asociadas con el Fenómeno de El Niño y a modificaciones o finalizaciones de contratos bilaterales, lo que obligó a los comercializadores a comprar más energía en la bolsa y elevó los precios promedio.

¿Qué son las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y cuál fue su participación en la matriz energética de Colombia en agosto?

Las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) son aquellas diferentes a las tradicionales, como la solar, eólica y biomasa. Según XM, estas fuentes aportaron el 9,7 % de la demanda energética de agosto de 2026, creciendo su participación mediante contratos adjudicados en subastas públicas y acuerdos bilaterales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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