Por: Noticiero 90 minutos

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Bajo el lema “Cali Somos Todos”, una alianza estratégica público-privada liderada por la alcaldía de Santiago de Cali, la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación WWB Colombia movilizará recursos por $10.300 millones para apoyar la reactivación de negocios afectados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Según datos del Tablero Unificado de Afectaciones, elaborado en colaboración entre el gobierno nacional, entidades locales y las cámaras de comercio de los departamentos, en Cali se reportaron daños en 7.210 empresas, de las cuales el 83,2 % corresponde a microempresas.

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La estrategia se sostiene sobre una Línea Especial de Reactivación Empresarial Post-Sismo. Esta contempla un diagnóstico detallado, acompañamiento técnico y seguimiento, considerando tanto el nivel de afectación como la capacidad de cada empresa para reponerse. De acuerdo con lo informado, el apoyo se traduce en entrega directa de activos, maquinaria e insumos, sin incluir desembolsos de libre destinación ni indemnizaciones. Así lo explicó el alcalde Alejandro Eder, quien insistió en que el objetivo es posibilitar que los negocios reabran sus puertas, mantengan sus ventas y preserven empleos, evitando enfoques asistenciales clásicos.

El apoyo se estructura en tres niveles: restablecimiento básico, con hasta $5 millones para herramientas e insumos esenciales; reactivación operativa, que contempla entre $5 y $10 millones destinados a maquinaria menor y herramientas especializadas; y recuperación intensiva, que puede alcanzar hasta $20 millones para empresas con daños más severos y con capacidad de proteger o reactivar empleos.

El proceso de acompañamiento inicia con un primer contacto por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Cali. Posteriormente, la Fundación WWB Colombia realiza visitas en el interior de los negocios para verificar los daños e identificar los apoyos requeridos, integrando la información en un registro único para controlar el tipo y valor del soporte recibido, así como la entidad responsable de cada entrega.

La Cámara de Comercio de Cali aporta recursos y conocimiento técnico para caracterizar la situación de las empresas, mientras que la Fundación WWB Colombia se compromete con entregas de capital en especie y formación integral para fortalecer la gestión empresarial, de acuerdo con declaraciones de sus presidentas. Los beneficiarios incluyen emprendedores, trabajadores informales y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) que operaban antes del desastre y hayan reportado oficialmente las afectaciones. Adicionalmente, una matriz de priorización y validaciones asegurarán una asignación justa y sin duplicidad, con revisiones a los 30 días de cada entrega.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las MiPymes acceder a los apoyos de la Alianza Empresarial Post-Sismo en Cali?

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), junto con emprendedores y trabajadores informales que operaban antes del terremoto, pueden acceder a estos apoyos siempre que hayan reportado oficialmente sus afectaciones a través de la Línea de Afectaciones Empresariales y acrediten el daño sufrido. El proceso incluye un diagnóstico, la priorización mediante matriz y un seguimiento posterior a la entrega.

¿Qué tipo de recursos ofrece la estrategia de reactivación empresarial en Cali tras el sismo?

La estrategia otorga recursos en especie, como maquinaria, herramientas e insumos, según el nivel de afectación reportado por cada negocio. Los rangos de apoyo económico varían entre $5 y $20 millones, diferenciados por la magnitud del daño y la capacidad de cada empresa para proteger empleos y retomar sus actividades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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