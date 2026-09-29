Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Ahorro para mi Casa’, promovido por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) de Bogotá, abre su tercera convocatoria con el objetivo de acercar a más familias de la ciudad a la posibilidad de adquirir vivienda propia. Entre las 8:00 a. m. del martes 6 de octubre y las 4:00 p. m. del jueves 8 de octubre de 2026 estará habilitado el enlace de inscripción virtual, espacio durante el que los hogares interesados podrán postularse y recibir, si resultan seleccionados, un subsidio mensual de hasta $ 1.085.561 durante doce meses. Esta ayuda económica, según las condiciones establecidas para 2026, busca que las familias logren realizar un ahorro programado orientado a la compra de una vivienda VIP (Vivienda de Interés Prioritario) o VIS (Vivienda de Interés Social), como lo indicó la SDHT.

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A diferencia de otros programas como ‘Arrendamiento Temporal Solidario’, cuya convocatoria ya finalizó, ‘Ahorro para mi Casa’ se enfoca en incentivar hábitos responsables en materia financiera, facilitando que los hogares interesados en la compra de vivienda se preparen con antelación mediante el ahorro. Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat, afirmó que este año, adicional al proceso virtual, se sumarán jornadas de acompañamiento presencial para brindar a los interesados herramientas claras: recibirán una lista de chequeo de documentos y podrán resolver todas sus dudas sobre los requisitos y la postulación.

Las jornadas presenciales se organizarán en el auditorio de la SDHT (calle 52 # 13-64), así como en los CADE de carrera 30 y CADE San Cristóbal, el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Allí, gestores sociales entregarán información detallada y listas de chequeo de documentos clave. Además, entre el 6 y el 8 de octubre, se ofrecerá apoyo personalizado para quienes enfrenten dificultades en el proceso de postulación virtual.

Los requisitos principales para postularse, según la SDHT, incluyen: ser mayor de edad en la jefatura del hogar, ingresos familiares totales de máximo $ 3.501.810 (dos salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2026), no ser propietario de vivienda ni haber sido beneficiario de un subsidio previamente aplicado, salvo las excepciones del Decreto Distrital 653 de 2025. Es fundamental entender que la tramitación del subsidio es gratuita y ninguna persona o empresa está autorizada para cobrar por este proceso.

Para facilitar la preparación, la SDHT dispuso documentos como la guía de postulación, la lista de chequeo y un formato especial de declaración de ingresos para quienes no cuentan con certificado laboral formal, herramientas que ayudan a los interesados a presentar correctamente su solicitud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al subsidio ‘Ahorro para mi Casa’ en Bogotá?

Los requisitos para participar en ‘Ahorro para mi Casa’, según la Secretaría Distrital del Hábitat, establecen que el jefe o jefa de hogar debe ser mayor de edad, los ingresos sumados del hogar no pueden superar $ 3.501.810, ningún miembro del núcleo familiar debe ser propietario de vivienda o haber recibido un subsidio previamente aplicado, salvo lo dispuesto en el Decreto Distrital 653 de 2025. Además, se exige cumplir con otros puntos definidos en la normativa vigente y presentar la documentación requerida.

¿Cómo funciona el acompañamiento presencial para el programa ‘Ahorro para mi Casa’?

El acompañamiento presencial, dispuesto por la Secretaría Distrital del Hábitat, incluye jornadas en diferentes puntos de Bogotá donde gestores sociales ofrecen orientación personalizada, entregan listas de chequeo de documentos y aclaran inquietudes sobre el proceso de postulación. Así, quienes tengan dudas o dificultades en la inscripción virtual podrán recibir apoyo directo y resolver sus trámites de manera segura y gratuita.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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