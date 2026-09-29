Por: El Espectador

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El expresidente Gustavo Petro reapareció en la agenda política nacional con un fuerte mensaje dirigido al presidente Abelardo de la Espriella, en el marco de un espacio de réplica organizado por la oposición. Esta intervención, que se extendió por cerca de 26 minutos, tuvo como punto central sus críticas a la estrategia económica del actual gobierno, especialmente la intención de establecer acercamientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para abordar la crisis fiscal del país. De acuerdo con las declaraciones del exmandatario, el movimiento hacia el FMI estaría orientado a intentar paliar la deuda heredada del anterior gobierno a través de líneas de crédito, una orden dada por De la Espriella a su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y al vicepresidente José Manuel Restrepo.

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Petro fue enfático en señalar que estos movimientos financieros beneficiarían principalmente a los empresarios más ricos de Colombia, asegurando que "lo cierto es que a estos, los más ricos de Colombia, les fue bien en mi gobierno y les fue mejor en el gobierno de Duque". Continuó acusando al gobierno anterior, liderado por Iván Duque, de haber favorecido a sectores privados con recursos públicos mediante subsidios a gran escala, lo que calificó como actos de corrupción. Señaló que estos dineros provenían de recursos del FMI y advirtió que el gobierno actual podría intentar una política similar, en particular reviviendo subsidios a la gasolina, lo que a su juicio consolidaría transferencias de dineros públicos a las élites económicas, en detrimento de la población en general.

Petro también cuestionó la viabilidad de cubrir gastos del Estado financiándolos con más deuda, resaltando que los intereses podrían superar el crecimiento económico. Aun así, las afirmaciones de ilegitimidad del actual mandatario han sido descartadas tanto por organismos nacionales como por misiones internacionales tras los resultados de la segunda vuelta presidencial.

En paralelo, el denominado Gabinete por la Vida, grupo conformado por exfuncionarios del gobierno Petro, respaldó su postura y recomendó explorar alternativas distintas al FMI. En un comunicado, rechazaron la entrega del manejo económico colombiano a ese organismo internacional, proponiendo en su lugar una reforma tributaria progresiva y soberana que cierre el déficit fiscal utilizando recursos internos y evitando nuevas deudas externas condicionadas a recortes sociales.

Este colectivo recordó logros del anterior gobierno, asegurando que en los últimos cuatro años hubo crecimiento económico sostenido, reducción de la inflación —del 13.5 % al 6 %—, desempleo en mínimos de 30 años y una baja histórica en los índices de pobreza. Enfatizaron que la narrativa de crisis fiscal es falsa y que el manejo macroeconómico entregado fue responsable y verificable.

¿Por qué Gustavo Petro rechaza la intervención del FMI en Colombia?

Gustavo Petro expresó su rechazo a la propuesta del actual gobierno de buscar apoyo del Fondo Monetario Internacional —FMI— al considerar que este tipo de intervención podría conllevar transferencias indebidas de recursos públicos a los sectores empresariales más ricos, aumentar el endeudamiento y, según su visión, replicar modelos pasados que favorecieron la corrupción y el clientelismo, según se detalla en sus recientes declaraciones.

¿Qué propone el Gabinete por la Vida frente a la crisis fiscal de Colombia?

El Gabinete por la Vida plantea evitar el recurso al FMI mediante una reforma tributaria progresiva, enfocada en recaudar recursos internos de manera soberana y justa. Según su comunicado, consideran que el país no necesita endeudarse externamente ni aceptar condiciones que impliquen recortes sociales, defendiendo que la economía dejó resultados positivos y que sí existen alternativas para financiar el presupuesto nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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