Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Gustavo Petro revive el debate sobre el déficit de gasolina y la tenencia de vehículos en Colombia, con cifras oficiales que matizan el panorama.

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El expresidente Gustavo Petro volvió al centro de la controversia tras realizar una declaración incisiva sobre la situación actual del déficit de gasolina en el país. Durante sus críticas al gobierno de Abelardo De La Espriella, Petro puso sobre la mesa un argumento que ha generado intensa discusión: según él, es una minoría la que realmente posee y utiliza vehículos en Colombia, por lo que los costos asociados a la gasolina deberían recaer principalmente sobre quienes son dueños de vehículos de alto valor.

En su intervención, Petro sostuvo textualmente que “los que más gastan gasolina en Colombia son los dueños de los grandes vehículos costosísimos”. De acuerdo con su visión, la estructura de subsidios y la carga financiera no debería afectar a quienes no pueden siquiera acceder a un vehículo propio. La polémica no tardó en intensificarse cuando terminó afirmando que “la mayoría del pueblo no tiene vehículo”, llegando a señalar que ni siquiera una moto está al alcance de muchos ciudadanos del país.

Estas afirmaciones motivaron un nuevo examen de la realidad nacional, a la luz de los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, correspondiente a 2023, revela que el 27,2% de los hogares colombianos posee motocicleta y un 14,4% cuenta con un carro particular. Si bien estos porcentajes corroboran lo dicho por Petro respecto a que la mayoría de hogares no dispone de ninguno de estos vehículos, también dejan ver la relevancia de las motocicletas en la vida diaria de una parte significativa de la población.

El debate se da en medio de la controversia sobre el manejo de las finanzas públicas y el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, tema por el cual Petro ha sido crítico respecto a que toda la sociedad deba asumir el costo, incluyendo a quienes no consumen gasolina de forma directa. Según lo reflejado en los datos del DANE, la estructura de propiedad de vehículos en Colombia refuerza la necesidad de debatir cómo y sobre quiénes deben recaer los mayores costos del déficit en los combustibles.

¿Cuántos hogares colombianos tienen carro o motocicleta según el DANE?

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2023, el 27,2% de los hogares colombianos tiene motocicleta y el 14,4% cuenta con carro particular. Esto indica que una parte considerable posee estos medios de transporte, aunque la mayoría de familias no reporta su propiedad.

¿Por qué es relevante el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles?

El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es relevante porque incide en el manejo de las finanzas públicas y determina quiénes asumen el costo de mantener precios estables en la gasolina. De acuerdo con el debate expuesto por Gustavo Petro, existe discusión sobre si toda la sociedad debe cubrir ese déficit, o si el peso debe recaer principalmente sobre quienes consumen más combustibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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