Por: VALORA ANALITIK

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Iván Lenis, presidente de Corte Suprema de Justicia, se refirió a la necesidad de revisar una serie de deficiencias clave del sistema de jubilaciones, como el requisito de la edad de pensión en Colombia y los cambios demográficos.

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“Yo creo que evidentemente vamos allá, lo que usted dice es cierto. Bueno, entonces en ese punto se analizó, hay que trabajar sinceramente el tiempo del aumento de la edad de pensión en Colombia. Eso es cuando uno hace reforma al sistema pensional en las variables fundamentales como el número de semanas para cotizarse, el monto de la cotización o la edad, como usted lo dice, pues eso tiene, no es muy bien recibido y puede tener un efecto impopular”, dijo en entrevista con Blu Radio.

Al aumentar la expectativa de la vida, añadió, aumenta el tiempo en que el sistema debería pagar la pensión. Y debería pensarse en esa posibilidad, que es la menos impopular de las otras medidas, porque si aumenta el número de semanas, se genera también en el imaginario la lejanía de alcanzar un número mayor de semanas.

Edad de pensión en Colombia cambiaría y esta es la propuesta

Adicionalmente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que a las mujeres les hace mucho daño mantener una edad diferencial frente a los hombres.

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“Las pensiones de las mujeres en ocasiones terminan siendo más bajas que las de los hombres porque tienen menos espacio para para cotizar. Cuando hablamos de equidad es para que puedan tener pensiones en el mismo nivel que lo tendrían los hombres que cotizan más tiempo al sistema”, concluyó sobre lo que debería pasar con la edad de pensión en Colombia.

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