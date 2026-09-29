Por: VALORA ANALITIK

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El Grupo Nutresa compró 100 % de las acciones de Empaques Industriales de Colombia, sociedad domiciliada en Bogotá. Esta compañía se dedica a la fabricación de empaques y complementos en cartón corrugado.

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La organización manifestó que la finalización y formalización de dicha operación estará sujeta a las condiciones habituales de este tipo de negociaciones.

Cabe mencionar que Nutresa es una de las principales compañías industriales de Colombia y cuenta con marcas como Sello Rojo, pastas Doria, Chococono, chocolate Corona y galletas Festival, además de Zenú, entre otros productos habituales en la mesa de los colombianos.

Luego de que esta multinacional fuera tomada por el Grupo Gilinski, conglomerado dirigido por Jaime Gilinski, y se diera el desenroque del GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), la compañía también sumó a su portafolio la marca de Helados Tío Rico, en Venezuela, junto con la compra de la cadena Mimo’s.

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De esta manera, la empresa ha ido ganando terreno en el sector industrial, y según lo han mencionado directivos de la organización, espera continuar expandiéndose hacia mercados internacionales.

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