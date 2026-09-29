El Gobierno de Colombia prepara una reducción gradual del 4×1.000, propuesta que sería incluida en la denominada Ley de Rescate y que llegaría al Congreso en octubre de 2026.

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(Vea también: ¿Por qué no se ha acabado el 4×1.000 en Colombia? Esto es lo que pasa con el doloroso impuesto)

La iniciativa fue explicada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien señaló que el Ejecutivo trabaja en un plan para disminuir progresivamente el impuesto a los movimientos financieros. Por ahora, no existe una nueva tarifa aprobada ni una norma que ordene su eliminación.

Mientras el proyecto no sea aprobado y entre en vigencia, el 4×1.000 continuará aplicándose bajo las reglas actuales. El gravamen corresponde al impuesto sobre determinadas transacciones financieras y mantiene una tarifa de cuatro por cada mil pesos.

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@noticiasrcn En Entrevista con #NoticiasRCN, #LaFm y #LaRepública, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que Colombia tiene 19 impuestos nacionales, pero cuatro concentran cerca del 95 % del recaudo del Estado: renta, IVA, impuestos de comercio exterior y el 4×1.000. Sobre este último, el Gobierno analiza una reducción gradual, aunque no dentro de la Ley de Presupuesto. Acerca del IVA, dijo que debe mantenerse como una de las principales fuentes de recaudo del país. ♬ sonido original – NoticiasRCN

¿Cuál será el primer paso para reducir el 4×1.000?

El primer paso será la presentación del proyecto de la Ley de Rescate ante el Congreso, prevista para octubre. Allí el Gobierno deberá plasmar su propuesta y explicar cómo pretende modificar progresivamente el gravamen.

La presentación del proyecto no significa que el impuesto vaya a desaparecer de inmediato. La iniciativa tendrá que surtir el trámite correspondiente en el Congreso antes de que cualquier cambio pueda convertirse en una nueva regla tributaria.

Por esa razón, todavía no está definido oficialmente cuánto bajaría la tarifa ni cuál sería el cronograma para una eventual eliminación. Esos elementos dependerán del contenido del proyecto y de lo que finalmente sea aprobado durante el trámite legislativo.

¿El 4×1.000 se eliminará desde 2027?

Por ahora, no existe una fecha oficial para la desaparición completa del 4×1.000. El Gobierno ha planteado un desmonte progresivo, pero todavía no se conoce un cronograma definitivo que establezca cuándo llegaría a cero.

La razón expuesta por el Ejecutivo para plantear una reducción gradual es el peso que este impuesto tiene dentro del recaudo nacional. Por ello, la propuesta estaría acompañada de otras medidas relacionadas con la estructura tributaria, la austeridad y el control del gasto público.

Mientras el Congreso no apruebe una modificación y esta entre en vigencia, las entidades financieras continuarán aplicando el gravamen bajo las condiciones actuales.

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