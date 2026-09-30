Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La localidad de San Cristóbal fue el escenario de una jornada clave para muchas familias bogotanas con la realización de la octava Feria de Mejoramiento de Vivienda ‘Mejora Tu Casa’. Este evento, desarrollado en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, buscó brindar a la ciudadanía oportunidades reales para alcanzar una vivienda digna, prioridad señalada por la administración distrital en sus políticas habitacionales.

Sigue a PULZO en Discover

Durante esta feria, 43 madres cabeza de hogar provenientes de barrios priorizados tuvieron la posibilidad de postularse para acceder a importantes apoyos en el mejoramiento de sus viviendas. Lo novedoso de esta jornada, de acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, fue estar destinada exclusivamente a mujeres, reflejando un enfoque de equidad y reconocimiento de la importancia de acompañar de manera diferencial a quienes enfrentan desafíos particulares en la consolidación de un hogar adecuado.

La secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, explicó que esta iniciativa está orientada a fortalecer el vínculo con las familias y entender de cerca sus necesidades. Su objetivo central es facilitar el acceso a subsidios de hasta 26 millones de pesos para intervenciones que transformen los hogares de las beneficiarias, permitiéndoles una mejor calidad de vida. Según sus palabras, es fundamental “estar cerca de las familias, conocer sus necesidades y acompañarlas para que puedan transformar sus hogares y vivir mejor”.

Casos como el de Luz Stella Córdoba, quien manifestó su entusiasmo por la posibilidad de mejorar una vivienda afectada por goteras, ilustran el impacto concreto del programa. Al igual que Luz Stella, muchas otras mujeres participaron con la esperanza de asegurar para sus familias un espacio más digno y adecuado.

La feria tuvo además la participación de 26 familias de las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe, quienes ya habían sido habilitadas en jornadas anteriores y aprovecharon el evento para seleccionar directamente al oferente que continuará con la gestión del mejoramiento de sus viviendas. Este mecanismo busca dar autonomía y transparencia a los beneficiarios en la elección, cerrando así un círculo de acompañamiento que va desde la postulación hasta la ejecución de las obras.

La Secretaría Distrital del Hábitat reiteró la importancia de acercar estas oportunidades directamente a los barrios y anunció que la próxima jornada de ‘Mejora Tu Casa’ tendrá lugar el domingo 4 de octubre en Rafael Uribe Uribe, con el mismo propósito de ampliar el acceso a una vivienda digna en Bogotá.

¿Cómo pueden las madres cabeza de hogar acceder al programa ‘Mejora Tu Casa’ en Bogotá?

Las madres cabeza de hogar interesadas en participar en el programa ‘Mejora Tu Casa’ deben presentarse en las jornadas de postulación organizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat en sus respectivas localidades. Allí reciben orientación, pueden inscribirse y acceder a subsidios dirigidos específicamente a mejorar las condiciones de su vivienda.

¿Qué beneficios ofrece la Feria de Mejoramiento de Vivienda a las familias de Bogotá?

La Feria de Mejoramiento de Vivienda proporciona a las familias la posibilidad de postularse a subsidios de hasta 26 millones de pesos para transformar sus hogares. Además, quienes ya fueron habilitados pueden elegir directamente al oferente responsable de las obras, garantizando así mayor autonomía y transparencia en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.