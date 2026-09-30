Mariajosé Quiceno renunció a su cargo como vicepresidenta de Reputación y Comunicaciones de Bancolombia–Grupo Cibest, posición que ocupaba desde enero de 2018. Con su salida, cerrará una etapa profesional de casi nueve años en la organización.
La directiva confirmó que su último día en la compañía será antes del 6 de octubre de 2026, fecha en la que comenzará una nueva etapa profesional y se enfocará en algunos proyectos personales.
En su mensaje de despedida, Quiceno agradeció a sus compañeros y colaboradores por los años de trabajo, las conversaciones, los aprendizajes y la confianza construida durante su permanencia en la empresa.
Quiceno cuenta con una amplia trayectoria en áreas de comunicación, reputación y liderazgo corporativo. Antes de llegar a Bancolombia, trabajó en compañías como Visa, Nestlé, Grupo Energía Bogotá, LLYC y Enel.
Es comunicadora social de la Universidad de Manizales y especialista en Gobierno de la Universidad de los Andes.
Además, es autora del libro ‘La voz del líder’, publicación en la que aborda diferentes aspectos del liderazgo y plantea estrategias para fortalecer la comunicación dentro de las organizaciones.
Durante su carrera también se desempeñó como embajadora de Corporate Excellence en Colombia, consolidando experiencia en reputación, comunicación estratégica y liderazgo empresarial.
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