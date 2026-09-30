Mariajosé Quiceno renunció a su cargo como vicepresidenta de Reputación y Comunicaciones de Bancolombia–Grupo Cibest, posición que ocupaba desde enero de 2018. Con su salida, cerrará una etapa profesional de casi nueve años en la organización.

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La directiva confirmó que su último día en la compañía será antes del 6 de octubre de 2026, fecha en la que comenzará una nueva etapa profesional y se enfocará en algunos proyectos personales.

En su mensaje de despedida, Quiceno agradeció a sus compañeros y colaboradores por los años de trabajo, las conversaciones, los aprendizajes y la confianza construida durante su permanencia en la empresa.

Quiceno cuenta con una amplia trayectoria en áreas de comunicación, reputación y liderazgo corporativo. Antes de llegar a Bancolombia, trabajó en compañías como Visa, Nestlé, Grupo Energía Bogotá, LLYC y Enel.

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Es comunicadora social de la Universidad de Manizales y especialista en Gobierno de la Universidad de los Andes.

Además, es autora del libro ‘La voz del líder’, publicación en la que aborda diferentes aspectos del liderazgo y plantea estrategias para fortalecer la comunicación dentro de las organizaciones.

Durante su carrera también se desempeñó como embajadora de Corporate Excellence en Colombia, consolidando experiencia en reputación, comunicación estratégica y liderazgo empresarial.

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