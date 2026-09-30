Por: Caracol TV

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Lo que parecía un simple caso de hurto terminó destapando una historia que hoy tiene consternada a Cali. Una mujer fue capturada por las autoridades tras ser señalada de abusar de su propia hija de 9 años y grabar los hechos con su teléfono celular. Lo más sorprendente del caso es que todo salió a la luz después de que un delincuente le robara el dispositivo móvil.

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Según la Policía, el ladrón logró acceder al contenido almacenado en el teléfono y encontró varios videos que lo dejaron impactado. En las grabaciones aparecían la mujer y la menor de edad en situaciones que evidenciaban presuntos abusos. A partir de ese momento, el hombre decidió dar a conocer el material y la información terminó llegando a manos de las autoridades. Con las evidencias obtenidas, los investigadores iniciaron una rápida verificación para establecer quién era la mujer que aparecía en las grabaciones y confirmar la identidad de la niña. El caso comenzó a tomar fuerza conforme avanzaban las indagaciones y las pruebas apuntaban a una grave vulneración de los derechos de la menor.

De acuerdo con la información oficial, el responsable del robo revisó la galería del teléfono y encontró imágenes y videos de contenido sexual en los que aparecía una niña de apenas nueve años. El hallazgo cambió por completo el rumbo de la historia, pues permitió descubrir hechos que hasta ese momento permanecían ocultos. Las autoridades conocieron el material y comenzaron a seguir la pista de la mujer. Tras varias labores de investigación, lograron ubicarla en una vivienda de Cali, donde fue capturada en medio de un operativo adelantado junto con organismos judiciales.

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La Policía informó que el procedimiento permitió rescatar a la menor, quien fue retirada del entorno en el que presuntamente estaba siendo víctima de abusos. La niña quedó bajo la protección de las entidades encargadas de garantizar su bienestar mientras continúan las investigaciones.

A medida que avanzó el caso, los investigadores recopilaron más pruebas sobre lo ocurrido. Según las autoridades, el material hallado en el celular permitía evidenciar conductas que podrían constituir delitos relacionados con abuso e instrumentalización de menores para la producción de contenido inapropiado.

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Las pesquisas también llevaron a revisar si estas situaciones se habrían presentado durante un periodo prolongado. Por esa razón, la investigación no se limita únicamente a los videos encontrados en el teléfono, sino que busca establecer si existieron otros episodios similares y el tiempo durante el cual habrían ocurrido. Durante las diligencias, algunos familiares entregaron información que ahora forma parte del expediente judicial. Todos esos elementos son analizados por los investigadores con el fin de reconstruir lo sucedido y determinar con precisión las responsabilidades.

Una vez reunidos los elementos de prueba, la mujer fue presentada ante la justicia para responder por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad. Las autoridades consideran que el material encontrado fue clave para avanzar en el caso y obtener los resultados que permitieron su captura. La menor, por su parte, permanece bajo atención especializada. Las entidades encargadas trabajan en su recuperación y acompañamiento psicológico, mientras se adelantan las actuaciones judiciales correspondientes.

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