El inglés Andy Carroll contó en su autobiografía, ‘Owning It’, que sufrió una agresión sexual en 2021 y decidió hacer público ocurrido varios años después.

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Carroll, recordado por sus pasos por clubes como Liverpool y Newcastle, explicó que el responsable era conocido de su entonces esposa y que fue condenado posteriormente por los hechos.

Según relató el exdelantero, el hombre había acudido a su vivienda para ver un combate de boxeo. Después de tomar varias copas, Carroll se retiró a dormir y se despertó durante la noche al percatarse de que el visitante estaba intentando realizarle una conducta sexual sin su consentimiento.

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El futbolista contó que consiguió expulsarlo de la vivienda y posteriormente contactó a la Policía.

El hombre fue llevado ante la justicia y, de acuerdo con el relato de Carroll, terminó condenado y pasó tres años en prisión por los hechos.

“Fui agredido sexualmente”: la decisión de hacerlo público

Carroll explicó que durante años mantuvo lo ocurrido en privado y que incluso tuvo dudas sobre incluirlo en su autobiografía. En el libro, el exfutbolista reconoció que hablar de la agresión le resultaba difícil, pero decidió hacerlo con la intención de que su experiencia pudiera servirle a otras personas que hayan atravesado situaciones similares.

“Fui agredido sexualmente. Da miedo pensarlo, solo unas pocas personas lo sabían hasta ahora”, escribió Carroll, según recoge la publicación sobre su autobiografía.

El exjugador también explicó que habló durante mucho tiempo con su entorno sobre si debía incluir el episodio en el libro y reconoció que enfrentarse nuevamente al recuerdo fue difícil.

Su decisión, dijo, estuvo relacionada en parte con la posibilidad de que contar lo ocurrido pudiera ayudar a alguien más.

El trauma todavía afecta vida de Carroll

Carroll también habló sobre las consecuencias que la agresión tuvo en su vida después de los hechos.

El exdelantero aseguró que durante un periodo pensaba en lo ocurrido prácticamente todos los días y que eso afectaba su capacidad para concentrarse en otras actividades, incluido el fútbol.

“El trauma de lo que me pasó no ha desaparecido”, afirmó.

La revelación se conoce ahora con la publicación de su autobiografía, en la que Carroll decidió abordar uno de los episodios más difíciles de su vida y explicar por qué había mantenido silencio durante varios años.

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