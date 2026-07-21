Atlético Nacional volvió a concretar la transferencia de una de sus principales promesas al fútbol europeo. El club antioqueño oficializó este lunes el traspaso del mediocampista Samuel Martínez, de apenas 17 años, al Liverpool de Inglaterra, aunque el jugador permanecerá en Colombia hasta 2027, cuando alcance la mayoría de edad.

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La negociación permitirá que el volante ofensivo continúe su proceso de formación en el equipo verdolaga antes de incorporarse al conjunto inglés, una fórmula habitual en este tipo de operaciones con futbolistas menores de edad.

Quién es Samuel Martínez

Martínez, nacido en Tuluá (Valle del Cauca), es considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Su nombre tomó fuerza durante el Sudamericano Sub-17 de 2026, torneo en el que fue una de las figuras de la Selección Colombia gracias a su capacidad para desarrollar juego y asistir a sus compañeros.

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Uno de sus partidos más destacados fue frente a Brasil y Argentina, encuentros en los que registró tres asistencias, rendimiento que despertó el interés de varios clubes europeos y terminó inclinando la balanza a favor del Liverpool.

Atletico Nacional oficializa el traspaso del juvenil Samuel Martínez al Liverpool de Inglaterra. El canterano verdolaga seguirá en el equipo hasta el próximo año cuando cumple su mayoría de edad y luego viajará al club Inglés.

Atletico Nacional, formador de deportistas… pic.twitter.com/tO16wGAGif — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 21, 2026

El negocio entre Nacional y Liverpool por Samuel Martínez

De acuerdo con la información entregada por Atlético Nacional, el acuerdo contempla que Samuel Martínez firme un contrato por cinco temporadas con el club inglés una vez se incorpore oficialmente a su plantilla.

La operación estaría cercana al millón de dólares, además de incluir una cláusula de reventa que permitirá al conjunto paisa recibir un porcentaje de una futura transferencia del futbolista.

Con este negocio, Nacional mantiene su tradición de exportar talento al fútbol internacional y consolida su papel como uno de los principales clubes formadores de jugadores en Colombia. La institución espera que Martínez continúe sumando minutos y experiencia durante el próximo año antes de emprender su aventura en la Premier League.

Para el Liverpool, la incorporación del joven colombiano representa una apuesta a largo plazo por uno de los talentos con mayor proyección del país, mientras que para Nacional supone una nueva transferencia internacional de un futbolista surgido de sus procesos de formación.

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