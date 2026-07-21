La consecución del título mundial por parte de España tras vencer 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey no solo dejó lágrimas en el cuadro sudamericano. El pitazo final desencadenó una oleada de rumores, especulaciones y teorías conspirativas sobre supuestos hechos anómalos que habrían ocurrido en la interna del camerino argentino minutos antes de saltar al campo.

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Entre grabaciones virales, discursos atípicos del capitán y acusaciones mediáticas, los hinchas continúan analizando cada detalle de la previa de un partido que consagró a la selección española en tiempo extra.

Uno de los puntos que más conversación desató en las plataformas digitales fue la filtración de un video captado justo en la boca del túnel. En las imágenes difundidas por cadenas internacionales se observa al capitán Lionel Messi reuniendo a sus compañeros en la puerta del vestuario.

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A diferencia de discursos históricos más efusivos, como el recordado en la final de la Copa América 2021, el tono del ’10’ fue interpretado por varios analistas e hinchas como inusualmente enfocado en aislar al grupo del entorno.

“Tranquilidad, gente, tranquilidad, es lo principal. Estemos tranquilos, muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo… Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente. Jugar, dale”, expresó Messi a sus compañeros.

Acá, el video en cuestión:

🚨LA THÉORIE DU COMPLOT LA PLUS FOLLE DU MONDIAL 2026 Avant la finale de la Coupe du Monde 2026 (Espagne – Argentine), Enzo Fernández pleure, Lisandro Martínez (Licha) a les yeux rouges comme s’il avait pleuré lui aussi…

Et Messi arrive et leur dit calmement :

« Oublions tout.… pic.twitter.com/NKhM3n84u9 — Black Bond PTV (@BlackBondPtv) July 20, 2026

La insistente frase “olvidémonos de todo” encendió las alarmas de los internautas. Para un sector de los fanáticos, estas palabras hacían alusión implícita a alguna situación de tensión o inconveniente ocurrido a puerta cerrada instantes antes de la revisión protocolaria.

La versión de Andrés Ducatenzeiler y el estallido en redes

El exdirigente y polémico comunicador argentino Andrés ‘Duka’ Ducatenzeiler fue una de las voces que más le echó leña al fuego tras la caída de la ‘Albiceleste’. A través de sus intervenciones habituales, Ducatenzeiler sembró graves sospechas sobre la actitud del equipo y lo ocurrido previo al compromiso.

“Durante el partido todos nos estábamos preguntando qué pasa… ¿Qué pasó en este partido? Va a haber un signo de preguntas eterno”, sostuvo ‘Duka’.

Acá, lo que dijo el expresidente de Independiente:

😳🇦🇷 La denuncia de Andrés Ducatenzeiler, ex presidente de Independiente, en @CarnavalStream sobre la final de la Copa del Mundo. 🔥 “A Argentina la apretaron y la voltearon. Fueron apretados Messi y Tapia. Se vendió a Argentina por mostrar la bandera de Malvinas contra… — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 21, 2026

Además, el polemista cuestionó el desenlace físico de la zaga central y los laterales argentinos, señalando: “¿Qué pasó hoy que no nos vamos a enterar nunca los de a pie? Cuéntenme un partido en donde salgan el 4, el 2 y el 6 por lesión en una final”.

Ducatenzeiler también sugirió hipótesis relacionadas con presiones mediáticas internas y el hermetismo posterior de los futbolistas ante la prensa.

No obstante, voces cercanas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desestimaron rotundamente cualquier teoría de complot o altercado interno, enfatizando que el desgaste físico, el planteamiento táctico de España y la acumulación de minutos explicaron de manera lógica el desarrollo de la final.

Pese a las múltiples narrativas de conspiración que inundaron X y TikTok, no existen pruebas de peleas ni indisciplinas en la concentración. Lo comprobado sobre el césped fue un trámite tácticamente complejo, donde España impuso su control del balón y Argentina resistió hasta donde sus fuerzas físicas lo permitieron.

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