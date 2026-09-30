Un sismo de magnitud 2,8 fue registrado este miércoles 30 de septiembre de 2026 en inmediaciones de Istmina, Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 8:16:58 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 38 kilómetros. La ubicación del evento fue determinada en las coordenadas 4,49° de latitud y -76,67° de longitud.

Según el reporte del SGC, el temblor fue identificado mediante 31 estaciones de monitoreo y su estatus de localización fue clasificado como manual. El registro presentó un RMS de 0,8 segundos y un gap de 71 grados.

Entre los municipios más cercanos al punto donde se originó el sismo se encuentra Sipí, en Chocó, ubicado a unos 18 kilómetros. También aparecen El Dovio, en el Valle del Cauca, a 48 kilómetros, y Trujillo, en el mismo departamento, a aproximadamente 50 kilómetros.

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Por su magnitud de 2,8, se trata de un evento sísmico de baja intensidad. El reporte disponible no incluye información sobre personas afectadas, daños materiales o alteraciones en infraestructura como consecuencia del movimiento.

El SGC continúa siendo la entidad encargada de monitorear y reportar los eventos sísmicos registrados en Colombia.

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