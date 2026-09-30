Un temblor de magnitud 3,1 fue registrado durante la madrugada de este miércoles 30 de septiembre en Quinchía, Risaralda, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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A la 1:13 a. m., hora local, ocurrió el movimiento, que tuvo una profundidad de 102 kilómetros, de acuerdo con el boletín actualizado y emitido por la entidad en sus redes sociales y página web.

Quinchía, Risaralda, figura como referencia del evento sísmico registrado durante las primeras horas de este miércoles. El reporte oficial identifica además la profundidad y magnitud del movimiento.

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Con este boletín, el SGC informó las características técnicas del sismo registrado en el municipio risaraldense: magnitud 3,1 y profundidad de 102 kilómetros.

¿Qué hacer después de sentir un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de plataformas para consultar los reportes de actividad sísmica y conocer las características de los eventos registrados en el país. También cuenta con el sistema Sismo Sentido, mediante el cual los ciudadanos pueden reportar si percibieron un movimiento.

Ante un temblor, las autoridades recomiendan conservar la calma, verificar las condiciones del lugar donde se encuentra y mantenerse atento a la información oficial en caso de que se presenten réplicas u otras situaciones asociadas al evento.

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