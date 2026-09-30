El periodismo de Cartago y el norte del Valle del Cauca está de luto por la muerte de William Patiño Ruiz, comunicador que durante décadas acompañó con su trabajo los principales acontecimientos de la región y se convirtió en una voz reconocida en el cubrimiento de competencias ciclísticas.

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Patiño Ruiz falleció el 28 de septiembre de 2026, a los 70 años. Las primeras informaciones conocidas sobre su muerte señalan que habría sufrido un infarto. Su partida fue recibida con mensajes de solidaridad de colegas, dirigentes y personas que durante años siguieron su trabajo periodístico.

Durante más de tres décadas, el comunicador desarrolló su carrera en medios regionales y en sus últimos años estuvo al frente de Noticias NVC, desde donde continuó informando sobre los acontecimientos de Cartago y municipios del norte del Valle. Su trabajo mantuvo un fuerte vínculo con las comunidades y con la actualidad local.

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Una parte importante de su trayectoria estuvo relacionada con el periodismo deportivo, especialmente con el ciclismo. Su voz acompañó durante años las carreras de la región y el desempeño de pedalistas locales y regionales, hasta convertirse en uno de los referentes de este tipo de transmisiones en el norte del Valle.

William Patiño Ruiz, una vida ligada al periodismo regional

La carrera de Patiño no se limitó a las transmisiones deportivas. A lo largo de su trayectoria cubrió temas políticos, sociales y de interés general, mientras mantenía una presencia constante en la vida pública de Cartago.

Su vínculo con el municipio también pasó por la política local: fue concejal de Cartago y participó en escenarios de representación pública. Años atrás, además, recibió un reconocimiento del Concejo Municipal junto con otros comunicadores por su trayectoria en el periodismo de la ciudad.

Hasta sus últimos días permaneció vinculado al oficio. Reportes recientes señalan que había estado cubriendo una actividad periodística en La Unión, Valle del Cauca, como parte del trabajo de Noticias NVC poco antes de su fallecimiento.

La noticia provocó mensajes de despedida entre periodistas y representantes de distintos sectores del Valle del Cauca. La gobernadora del departamento también expresó sus condolencias y destacó la trayectoria del comunicador.

Con su muerte, el norte del Valle pierde a un periodista cuya carrera estuvo estrechamente ligada a la información regional y, especialmente, a las carreteras donde durante años acompañó las competencias ciclísticas y contó las historias de sus protagonistas.

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