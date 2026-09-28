Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Un ejecutivo de The New York Times fue asesinado tras ser baleado en California y, según la Policía de Dublín, sus suegros fueron detenidos como sospechosos del crimen. Jonathan McKinsey, de 40 años, fue encontrado con múltiples heridas de bala en un estacionamiento del Dublin Sports Grounds, en la ciudad de Dublín, condado de Alameda.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: A periodista le cayó encima inmensa ventana del Congreso y la tuvieron que llevar a urgencias)

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, poco después de las 3:00 p.m. Un agente de la Policía de Dublín llegó al lugar y encontró a McKinsey tendido en el suelo con varias heridas de bala. Los servicios de emergencia determinaron que había muerto en el lugar de los hechos.

McKinsey se desempeñaba como director de ingeniería y experiencias de videojuegos de The New York Times, medio que confirmó su fallecimiento. El ejecutivo trabajaba en el periódico desde 2023.

Lee También

ALERT: New York Times executive allegedly gunned down by his elderly Chinese in-laws who took turns shooting him in a parking lot in California. Jonathan McKinsey, the newspaper's head of engineering for games player experience, was shot by Shouyong Zhang and Shili Chen, both… pic.twitter.com/rI5ntcyHlX — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) September 28, 2026

Sus suegros fueron detenidos tras el tiroteo

Luego de recibir numerosas llamadas de testigos, la Policía de Dublín identificó y detuvo a dos sospechosos: Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años y padres de la esposa de McKinsey.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la pareja fue localizada y arrestada pocos minutos después del tiroteo por un agente que se encontraba en la zona. Ambos permanecen detenidos en la cárcel de Santa Rita. Los dos sospechosos enfrentan varios cargos, entre ellos asesinato en primer grado. También se les atribuyen cargos relacionados con conspiración para cometer delitos graves, disparo intencional de arma de fuego por negligencia grave y poner en peligro a un menor.

(Lea también: Confirman que murió la periodista Eliana Moreno: estaba en el helicóptero que se estrelló en Estados unidos)

Hasta el momento, no esta claro si Zhang y Chen cuentan con representación legal. Según la información suministrada, estaban previstos para comparecer ante un tribunal el miércoles y responder formalmente a los cargos. La Policía no ha revelado cuál habría sido el móvil del asesinato.

Testigos escucharon varios disparos

El crimen ocurrió cerca de un recinto deportivo ubicado en Dublín. Según testimonios recogidos por el medio KGO-TV de San Francisco, algunas personas que se encontraban en la zona escucharon una ráfaga de disparos y posteriormente observaron a McKinsey en el suelo.

Uno de los testigos, identificado como Assad Razawi, relató al medio: “Vi al hombre caer al suelo: con la cabeza y el pecho ensangrentados”. La hija del testigo también entregó información sobre lo que habría observado su padre después del tiroteo. Según su relato, vio a la pareja “caminando juntos y luego alejándose tranquilamente del lugar del tiroteo”.

De acuerdo con la información policial, los sospechosos permanecieron en las inmediaciones después del ataque y fueron detenidos poco después.

¿Quién era Jonathan McKinsey?

Jonathan McKinsey tenía 40 años y, además de su trabajo como ejecutivo de ingeniería y experiencias de videojuegos en The New York Times, tenía formación académica en informática.

El medio estadounidense confirmó que McKinsey se graduó del Instituto Tecnológico de Georgia y posteriormente obtuvo una maestría en informática en la Universidad de California, Berkeley. McKinsey trabajaba para The New York Times desde hace 3 años. Según los medios, tanto él como los dos sospechosos residían en Dublín, California.

La investigación permanece en manos de las autoridades locales, que buscan establecer las circunstancias que rodearon el tiroteo y determinar el móvil del crimen. Por ahora, la Policía no ha divulgado información adicional sobre las razones que habrían llevado al ataque. Mientras avanza el proceso judicial, Shouyong Zhang y Shili Chen continúan detenidos en la cárcel de Santa Rita y deberán responder ante la justicia por los cargos que les fueron atribuidos en relación con la muerte de Jonathan McKinsey.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)