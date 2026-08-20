Por: El Espectador

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En diversos rincones del planeta, desde Mumbai, India, hasta Hanói, Vietnam, los platos calientes como las sopas siguen siendo protagonistas de la gastronomía, incluso en medio de temperaturas sofocantes. De acuerdo con lo reportado por The New York Times, en Mumbai, los oficinistas se congregan en torno a camiones de comida para saborear paya, una sopa de manitas de cabra que se mantiene en ebullición bajo el vapor de un clima húmedo, mientras que en Hanói, el pho se consume a la hora del almuerzo enfrentando un calor abrumador. Esta costumbre, lejos de ser exclusiva de Asia, también se encuentra en regiones del Caribe, África y Medio Oriente, donde comer platos calientes se considera una forma sabrosa y eficaz de refrescarse durante el verano.

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El chef Nhu Ton, quien dirige Bánh Vietnam Shop House en el Upper West Side y Bánh Anh Em en el East Village de Nueva York, es un ejemplo de cómo estas tradiciones atraviesan continentes. Originario del centro de Vietnam, Nhu Ton asegura que “comemos comida caliente todo el tiempo” y que la sopa permanece en sus menús durante todo el año. Incluso en verano, la demanda de sopas como bún riêu y bún bò huế resulta inusualmente alta, llegando a vender hasta 190 litros por día en los fines de semana. Sus cocineros se sorprenden de que, a pesar del calor, los clientes sigan pidiendo sopa.

Esta aparente contradicción tiene un trasfondo cultural y científico. Según explicó la antropóloga Hanna Garth, las culturas donde se practica este hábito consideran fundamental el equilibrio corporal. Sistemas tradicionales como la medicina ayurveda y la medicina china coinciden en que el calor de la comida no sobrecalienta el cuerpo, sino que activa mecanismos de enfriamiento naturales, como la sudoración y la hidratación. En Corea del Sur, la filosofía “yi yeol chi yeol” o “combatir el fuego con el fuego”, fundamenta el consumo de samgyetang en los días más calurosos del año, pues se cree que equilibra temperaturas y repone nutrientes.

La ciencia apoya en parte estos saberes ancestrales. Jessica Jones, dietista, citó un estudio de la Universidad de Ottawa que concluye que ingerir líquidos calientes hace que el cuerpo almacene menos calorías, debido a sensores de temperatura en el intestino que ayudan a activar los mecanismos de enfriamiento, principalmente la sudoración.

Además, el picante añade otro nivel a esta tradición. La capsaicina, responsable del picor de los chiles, activa receptores térmicos y desencadena la sudoración, potenciando la sensación de frescura tras consumir platos calientes y picantes.

Personas de origen asiático y latinoamericano residentes en Estados Unidos, como Genevieve Yam y Brandon Tan, relatan que la sopa caliente ha sido parte integral de sus vidas, sin importar la estación. Igualmente, prácticas como equilibrar las temperaturas de los alimentos —como lo hacía la madre de la estilista Thu Buser en Vietnam bajo la “filosofía de los cinco elementos”— continúan siendo guía en la mesa de muchas familias.

Intentos de modificar el menú en algunos restaurantes, como retire su sopa de fideos durante el verano, han sido recibidos con descontento por los clientes, lo que confirma el arraigo de esta práctica cultural incluso en el exterior.

¿Por qué comer sopa caliente en verano ayuda a refrescar el cuerpo?

Según referencias recogidas por The New York Times, la explicación está en la activación de los mecanismos de enfriamiento natural del cuerpo. Comer sopa caliente no sobrecalienta el organismo; más bien, promueve la sudoración y, al evaporarse el sudor, se elimina el exceso de calor corporal. Estudios científicos, como uno citado de la Universidad de Ottawa, demuestran que este mecanismo tiene fundamento, ya que el cuerpo regula su temperatura más eficientemente al detectar calor a través de los alimentos.

¿Qué significa la filosofía “yi yeol chi yeol” en la cultura coreana?

La expresión “yi yeol chi yeol”, explicada en The New York Times, puede traducirse como “combatir el fuego con el fuego”. Esta filosofía respalda la tradición coreana de consumir comidas calientes, como el samgyetang —sopa de pollo rellena— durante los días más calurosos del año. Se considera que, al ingerir alimentos muy calientes, el cuerpo encuentra un equilibrio interno con la temperatura ambiental, facilitando la adaptación al calor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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