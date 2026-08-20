Por: El Espectador

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El decreto 1261, expedido recientemente por el Gobierno bajo la dirección de Abelardo de la Espriella, representa una de las respuestas más significativas ante la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Este documento legalizó la declaratoria de emergencia económica en todo el país, con la intención de permitir la adopción de medidas extraordinarias para atender la crisis. De acuerdo con lo informado por el propio Gobierno, la expedición oficial del decreto se realizó el miércoles 19 de agosto, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conocido por sus siglas Dapre.

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La Corte Constitucional, el máximo tribunal encargado de velar por el respeto y la interpretación de la Constitución Política, ya tiene en su poder el decreto para su estudio. Este procedimiento es obligatorio, pues solo la Corte puede determinar si la declaratoria de emergencia, así como las medidas adoptadas en el decreto, respetan los límites y procedimientos que exige la carta magna. Según comunicó el alto tribunal, el magistrado Juan Carlos Cortés González será el encargado de analizar el caso como ponente. La designación de ponente se hizo por sorteo, una práctica habitual en la Corte para garantizar la imparcialidad y distribuir de manera equitativa los casos entre los magistrados.

Este proceso de revisión constituye una garantía democrática fundamental: incluso en situaciones de emergencia como un terremoto, el Gobierno debe ceñirse a las normas constitucionales y someterse al control de legalidad ejercido por la Corte Constitucional. Al remitir el Decreto 1261 a esta entidad, las autoridades buscan que cualquier medida que se tome en el marco de la emergencia cuente con respaldo jurídico claro y ajustado a los principios del Estado de Derecho.

Noticia en desarrollo...

¿Qué implica el Decreto 1261 sobre la emergencia por el terremoto en Colombia?

El Decreto 1261, según lo dispuesto por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, oficializa la declaratoria de emergencia económica debido al terremoto ocurrido el 10 de agosto. Esta medida permite la adopción de acciones excepcionales para responder a la crisis, pero requiere el control y aprobación de la Corte Constitucional para verificar su conformidad con la Constitución Política.

¿Cuál es el papel de la Corte Constitucional en la revisión de emergencias económicas?

La Corte Constitucional es la encargada de examinar si las declaratorias de emergencia económica y las medidas tomadas mediante decretos gubernamentales respetan la Constitución de Colombia. En este caso, el magistrado Juan Carlos Cortés González fue designado como ponente para revisar el Decreto 1261, garantizando que el gobierno actúe dentro del marco legal ante la emergencia generada por el terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.