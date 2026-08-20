Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un reciente fallo de segunda instancia representa un respiro para el expresidente Andrés Pastrana Arango, quien ya no tendrá que responder el cuestionario que le habían exigido en relación con sus menciones en documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense fallecido en medio de escándalos criminales. Según lo divulga el portal El Diario, esta medida judicial revocó la decisión inicial y será ahora la Corte Constitucional la que estudie si toma el caso para revisión.

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El asunto fue noticia tras la acción de tutela promovida por Ana Cristina Restrepo y Ana Bejarano, quienes exigieron que Pastrana entregara explicaciones públicas sobre su nombre en los archivos Epstein, los cuales han sido revelados por autoridades estadounidenses. La orden original obligaba al exmandatario a responder 33 preguntas acerca de sus eventuales encuentros, comunicaciones y circunstancias relacionadas con viajes o contactos con personas del entorno de Epstein, entre quienes figuran Ghislaine Maxwell y Jean-Luc Brunel.

La primera instancia judicial consideró que no responder el cuestionario comprometía derechos fundamentales como el acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Con base en estos argumentos, se le exigió a Pastrana rendir cuentas sobre las menciones halladas en los expedientes estadounidenses. Sin embargo, las referencias al expresidente en los archivos no representan, en sí mismas, una responsabilidad penal ni significan prueba de relación con los delitos cometidos por Epstein.

Andrés Pastrana, por su parte, ha rechazado de manera enfática los señalamientos que buscan vincularlo con actividades ilegales, dejando claro que nunca conoció ni participó en las conductas criminales del financiero estadounidense.

Con la impugnación, la jueza Carol Benavides Triana revocó el fallo inicial y liberó al exmandatario de la obligación judicial de contestar el cuestionario referido. Sin embargo, esto no implica un cierre definitivo del caso, pues el expediente se remitirá a la Corte Constitucional. Este alto tribunal podrá tomar la decisión de seleccionar o no el caso para revisión, lo que significa que su definición final aún está por verse. En este contexto, si la entidad decide estudiar la controversia, tendrá la facultad de confirmar, modificar o cambiar el alcance de la sentencia sobre los derechos fundamentales en juego.

Por ahora, Pastrana no tendrá que responder preguntas judicialmente sobre sus menciones en los archivos Epstein, mientras continúa el trámite ante la Corte Constitucional.

¿Qué implicaciones tiene la decisión judicial sobre Andrés Pastrana y el caso Epstein?

La decisión de la segunda instancia significa que el expresidente Andrés Pastrana no está obligado, por el momento, a responder el cuestionario judicial sobre sus menciones en los documentos vinculados a Jeffrey Epstein. Sin embargo, el debate constitucional puede continuar si la Corte Constitucional decide analizar el caso y emitir un fallo definitivo sobre la materia.

¿Qué es una tutela y cómo funciona en Colombia?

La tutela es un mecanismo judicial en Colombia que protege derechos fundamentales cuando estos se consideran vulnerados. En este caso, la tutela buscaba garantizar el acceso a la información y otros derechos fundamentales, aunque la segunda instancia revocó la orden relacionada con Pastrana. El expediente será remitido a la Corte Constitucional, que podrá seleccionarlo para una revisión más profunda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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