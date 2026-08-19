Por: Portal Bogotá

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Este jueves 20 de agosto de 2026, Bogotá vivirá un evento académico clave: la conmemoración de los dos años de la entrada en vigencia de la Ley 2358 de 2024, conocida como ‘Ley No más Olé’. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) lidera la organización de un foro en el que se analizarán los avances, retos y perspectivas de la implementación de esta norma, marcando un momento importante para quienes promueven el bienestar animal en la ciudad.

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El evento, denominado ‘En el camino a la implementación de la Ley No más Olé’, está programado entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m. en el Centro de Convenciones de la Universidad Católica, sede 4, y contará con espacio tanto para la asistencia presencial como para la conexión virtual, permitiendo la inclusión de un público amplio. De acuerdo con la información divulgada por el IDPYBA, la jornada está dirigida a entidades públicas distritales y nacionales, organizaciones animalistas y la ciudadanía en general, invitando a todos a reflexionar y dialogar sobre la transformación social en torno a la protección animal.

El principal objetivo del foro será profundizar en los fundamentos de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia que se relacionan con la ley, así como revisar el contexto y estado actual de las prácticas afectadas en el país. El análisis abordará los aspectos jurídicos y jurisprudenciales vinculados a la normativa, junto con los argumentos académicos y de investigación que han respaldado su creación y defensa.

Uno de los puntos de mayor relevancia será la discusión sobre el cambio cultural que implica la ley, en especial la prohibición de prácticas de entretenimiento como las peleas de gallos, las corralejas y el coleo. Según información del IDPYBA, estos desafíos no solo son legales sino también sociales, ya que la aceptación plena de la Ley exige transformar visiones arraigadas en varios territorios del país.

El foro busca además convertirse en un espacio para repensar las perspectivas de protección animal y para avanzar en la consolidación de una sociedad que valore el bienestar de todas las especies, como se evidencia en las acciones del IDPYBA y en recientes procesos, como la liberación de animales silvestres en Bogotá. Finalmente, toda la información y detalles adicionales sobre el evento pueden consultarse a través de las publicaciones oficiales en la red social Instagram del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

¿Qué es la ‘Ley No más Olé’ y a qué prácticas busca poner fin en Colombia?

La ‘Ley No más Olé’ (Ley 2358 de 2024) es una normativa que prohíbe expresamente varias prácticas de entretenimiento que usan animales, como las peleas de gallos, las corralejas y el coleo. Estas actividades han sido tradicionales en varias regiones del país, pero la ley busca eliminarlas en defensa del bienestar animal, apoyándose en sentencias de la Corte Constitucional y en el impulso de entidades como el IDPYBA.

¿Cuáles son los principales desafíos para implementar la ‘Ley No más Olé’ en Bogotá?

El mayor reto en la capital y el país es el cambio cultural necesario para dejar atrás prácticas históricas que involucran animales. De acuerdo con el IDPYBA, la transformación implica sensibilizar a la ciudadanía, enfrentar posturas arraigadas y sostener un diálogo abierto entre entidades públicas, organizaciones animalistas y la comunidad para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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