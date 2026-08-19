Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá están trabajando de forma conjunta para analizar el particular aumento en los avistamientos de zorros en sectores del norte de la capital. El más reciente caso ocurrió en la localidad de Usaquén, donde la aparición de estos animales dentro de un conjunto residencial despertó preocupación entre los habitantes y despertó una serie de interrogantes sobre las causas de este fenómeno.

Sigue a PULZO en Discover

Según el análisis adelantado por las autoridades ambientales, actualmente no existen indicios de que factores como incendios forestales, tala ilegal, sequías extremas u otros impactos causados por seres humanos estén generando un desplazamiento forzoso de los zorros hacia la ciudad. Esta conclusión sitúa la atención en otros elementos, especialmente relacionados con las actividades urbanas.

De acuerdo con la información obtenida por la CAR y la SDA, la frecuencia con la que estos mamíferos silvestres son vistos en zonas urbanas ha aumentado desde el inicio de la pandemia. La razón principal radica en la abundancia de alimento disponible: restos de comida y residuos orgánicos que son dejados de manera inadecuada durante los días programados para la recolección de basura. Esta situación ha favorecido la habituación de los zorros a fuentes alimenticias humanas y, en consecuencia, su acercamiento a los entornos residenciales.

En palabras de Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad de la CAR, el entorno urbano no implica una amenaza directa, sino que exige fortalecer la convivencia con la fauna silvestre. Iregui señala que estos animales cumplen una función esencial en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas y, por lo tanto, su presencia debe entenderse en gran parte como resultado de las prácticas humanas en el manejo de residuos.

Con el fin de comprender mejor los patrones de movimiento de los zorros y definir acciones adecuadas de conservación, la CAR tiene previsto instalar cámaras trampa en corredores estratégicos que conectan los Cerros Orientales con la ciudad.

Las autoridades ambientales han emitido recomendaciones claras: evitar el contacto directo con los animales, no alimentarlos, mantener los residuos bien dispuestos y llamar a la Línea de Atención de Fauna de la CAR ante cualquier avistamiento de ejemplares en riesgo. Este llamado busca promover la coexistencia responsable y proteger tanto la fauna silvestre como las comunidades humanas de Bogotá.

¿Por qué aumentaron los avistamientos de zorros en Bogotá desde la pandemia?

De acuerdo con la CAR y la SDA, la mayor presencia de zorros en sectores urbanos de Bogotá se relaciona con la fácil disponibilidad de alimentos en residuos mal dispuestos, lo que ha generado que estos animales se adapten progresivamente a entornos urbanos desde la pandemia.

¿Qué acciones recomienda la CAR si se encuentra un zorro en Bogotá?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca recomienda no manipular ni alimentar a los zorros, evitar el contacto directo y reportar cualquier situación de riesgo llamando a la Línea de Atención de Fauna de la CAR al 316 524 4031 para proteger tanto a los animales como a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z