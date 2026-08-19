Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra sus 488 años con una apuesta decidida al fortalecimiento de su ecosistema cultural. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se han abierto cuatro nuevas Invitaciones Culturales que ofrecerán 630 millones de pesos en estímulos económicos destinados a impulsar la actividad artística y reconocer liderazgos transformadores. Estos fondos buscan conectar la capital con su región y destacar trayectorias que han cambiado la vida en los diferentes territorios de la ciudad.

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El paquete de incentivos se enmarca dentro de la estrategia Fomento en Red, que evoluciona para ampliar oportunidades de participación, consolidar redes colaborativas y aumentar la presencia cultural en el territorio. Así, por ejemplo, la invitación denominada "Bogotá danza con la región" brindará 400 millones de pesos a dos propuestas de producción y circulación de danza, promoviendo el intercambio artístico entre Bogotá y Cundinamarca.

Adicionalmente, la convocatoria Legados Vivos destinará 200 millones de pesos para reconocer a 20 personas cuya labor en artes escénicas, arte, cultura y patrimonio ha dejado huella en sus barrios y localidades. Con esto, se busca exaltar trayectorias que han contribuido al fortalecimiento comunitario desde la cultura y reafirmar el valor de los procesos locales en el desarrollo urbano.

El aniversario de la ciudad también coincide con la celebración de los 30 años del emblemático Festival Rock al Parque. Por este motivo se lanzó la Maratón Creativa, una iniciativa con 30 millones de pesos en premios para crónicas, fotografías y videos que cuenten la historia y presente del festival, cuyo cubrimiento periodístico y artístico ocurrirá del 10 al 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Todas estas oportunidades se suman a las convocatorias de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG27, que pondrán a disposición una bolsa de 1.000 millones de pesos para talento artístico y cultural local. En este contexto, la ciudad reafirma su compromiso de invertir más de 80 mil millones de pesos para ampliar la participación y robustecer el sector cultural y artístico.

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, el propósito de esta política trasciende la simple entrega de recursos: se busca fortalecer el tejido social, capacidades colaborativas y la confianza en los territorios, haciendo del fomento una plataforma integral al servicio de artistas, creadores, gestores y comunidades.

¿Cómo inscribirse en las nuevas Convocatorias Culturales de Bogotá para 2026?

Para participar en las nuevas Invitaciones Culturales, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte habilitó un formulario en línea. Puede consultar la oferta de estímulos, programas y becas en invitaciones.scrd.gov.co, donde encontrará los requisitos y fechas límite de inscripción para cada convocatoria.

¿Qué tipo de propuestas pueden acceder a los estímulos de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG27?

De acuerdo con la información oficial, la Bienal BOG27 incluye incentivos para iniciativas inéditas sobre vida urbana, intervenciones de alto impacto territorial, instalaciones efímeras y curadurías independientes. Cada línea tiene criterios específicos, por lo que artistas, colectivos y agentes culturales deben consultar bienalbogota.com para conocer las bases y modalidades vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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