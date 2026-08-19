Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) ha presentado la edición número 51 de la revista científica 'Educación y Ciudad', una publicación que pone el foco en los retos más apremiantes del entorno educativo de la región. De acuerdo con la información ofrecida por el IDEP, este número está compuesto por nueve artículos indexados que abordan de manera directa temas cruciales como la inclusión, el uso de Big Data, la migración y las políticas públicas en el contexto educativo. La edición distribuye sus contenidos en tres ejes temáticos, integrando investigaciones, revisiones y reflexiones que cruzan experiencias de Colombia, Chile y México.

Sigue a PULZO en Discover

En el primer bloque, titulado investigación en el territorio, se reúnen seis artículos que profundizan en experiencias de innovación educativa y didáctica. Uno de los estudios se detiene en las barreras que enfrentan los estudiantes con discapacidad, resaltando una aproximación diferente al darles voz a los propios alumnos. La investigación permite comprender mejor las dificultades que surgen en el acceso, la permanencia y la promoción educativa para este sector, además de analizar el papel de las familias en el proceso de educación inclusiva dentro de Bogotá.

Otra contribución relevante proviene de la recolección de experiencias entre quince docentes rurales de La Araucanía en Chile, quienes han transformado el currículo escolar al integrar la educación ambiental e intercultural. También se aborda cómo el historial emocional de los padres influye directamente en el desarrollo socioemocional de los niños durante la primera infancia. En Colombia, docentes y estudiantes de dos colegios de Itagüí (Antioquia) fueron consultados para analizar sus percepciones sobre el uso de Big Data, término que hace referencia al análisis de grandes volúmenes de datos, en la educación media. La edición también incluye una detallada radiografía de las dinámicas de género en una escuela primaria de Chiapas, México, y un análisis sobre las condiciones de 700 hogares con niños en primera infancia en el municipio de Neiva.

La segunda parte explora la educación sin fronteras, mediante un artículo de revisión que examina la influencia de la educación intercultural en niños y jóvenes migrantes, un aporte clave para quienes diseñan o estudian la política pública en temas migratorios y escolares. El cierre de la edición está marcado por dos artículos reflexivos: uno aborda críticamente la nueva regulación de las Escuelas Normales Superiores (ENS) en Colombia, advirtiendo sobre las tensiones y fragmentaciones que surgen a partir de los últimos cambios normativos y discursivos; el otro propone dejar atrás los métodos tradicionales de enseñanza de lenguas en Colombia, sugiriendo la adopción de enfoques emergentes y contextuales para romper con jerarquías culturales obsoletas.

Según el IDEP, esta publicación ratifica la apuesta por divulgar conocimiento científico y documentar experiencias pedagógicas que abren el debate nacional e internacional acerca de los retos educativos del siglo XXI.

¿Cuáles son los principales desafíos educativos que aborda la revista Educación y Ciudad?

La edición 51 de la revista 'Educación y Ciudad', según el Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), se concentra en los desafíos de inclusión, el aprovechamiento de Big Data, las problemáticas de migración y las políticas públicas, reflejando la complejidad del ecosistema educativo en la región.

¿Qué significa el término Big Data en el contexto educativo?

En el contexto de la educación, Big Data se refiere al análisis masivo de datos generados en procesos escolares para obtener información relevante que permita mejorar la toma de decisiones, como lo muestra el estudio de caso citado en la revista, realizado en dos colegios de Itagüí, Antioquia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.