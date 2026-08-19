Por: Portal Bogotá

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El ‘Festival Orígenes’ trae a Bogotá una cita cultural ineludible para quienes desean conectar con la autenticidad de las tradiciones indígenas a través de la música y la danza. De acuerdo con la información publicada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el jueves 27 de agosto de 2026, desde las 8:00 p. m., el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será escenario de un concierto gratuito protagonizado por la cantautora guatemalteca Sara Curruchich y el grupo ecuatoriano Humazapas. Esta presentación, parte de la programación oficial de la ciudad, se distingue por reunir en un mismo espacio los legados musicales de los pueblos maya kaqchikel y kichwa, quienes dialogan por medio de sus composiciones instrumentales y vocales.

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Sara Curruchich se reconoce como la primera cantautora indígena de Guatemala que ha dado proyección internacional a la lengua kaqchikel a través de la música, fusionando folk, rock y sonoridades tradicionales mayas. Sus letras están marcadas por una profunda reflexión sobre la memoria histórica y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sin dejar de lado la visibilidad de las mujeres indígenas, presente en obras como ‘Somos’ y ‘Mujer Indígena’. El trabajo de Curruchich ha trascendido escenarios de América y Europa, y su aporte artístico fue distinguido por la revista Forbes al incluirla entre las 20 personas más creativas de Centroamérica en 2022, según datos citados en el anuncio de Idartes.

Por su parte, la agrupación ecuatoriana Humazapas basa su propuesta artística en la recuperación de la música y la danza tradicional kichwa, fruto de una investigación comunitaria a cargo de jóvenes del cantón Cotacachi. El colectivo integra músicos y bailarines que interpretan piezas ceremoniales y festivas relacionadas con el calendario andino, empleando instrumentos tradicionales como arpa, flautas de carrizo, rondín, violines y guitarras. Con su primer álbum titulado ‘Sara Mama’, la agrupación busca renovar las raíces del repertorio kichwa con nuevos matices sonoros pero manteniendo la esencia de las prácticas culturales ancestrales, de acuerdo con la información de Idartes.

Este encuentro musical, gratuito y abierto a todo público, representa una oportunidad para sumergirse en los sonidos e historias de la sabiduría indígena. Recuerde la cita: jueves 27 de agosto, 8:00 p. m., en la carrera Séptima #22-47, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. El ‘Festival Orígenes’ celebra así la riqueza y diversidad de las expresiones latinoamericanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Sara Curruchich y por qué es reconocida en la música latinoamericana?

Sara Curruchich es una cantautora guatemalteca de origen maya kaqchikel, destacada por dar proyección internacional tanto a su idioma natal como a las causas de los pueblos y mujeres indígenas. Ha fusionado géneros como el folk, el rock y la música tradicional en temas que reflexionan sobre la memoria y la defensa de los derechos humanos. Su reconocimiento internacional se consolidó al ser incluida por Forbes entre las 20 personas más creativas de Centroamérica en 2022.

¿Qué propuesta musical trae la agrupación ecuatoriana Humazapas al ‘Festival Orígenes’?

Humazapas, colectivo proveniente del cantón Cotacachi de Ecuador, presentará una propuesta centrada en la recuperación y revitalización de la música y la danza kichwa. Su enfoque, basado en la investigación comunitaria, incorpora ritmos ceremoniales y festivos vinculados al calendario andino, utilizando instrumentos autóctonos como el arpa, las flautas de carrizo y los violines. Su álbum ‘Sara Mama’ muestra el compromiso del grupo con la preservación y renovación de las tradiciones culturales kichwa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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