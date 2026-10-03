Por: El Espectador

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El concepto de “llegar a ser quien se es” suele asociarse a discursos optimistas de superación personal, pero Friedrich Nietzsche le otorga un sentido mucho más profundo y paradójico desde la filosofía. En su obra “Humano, demasiado humano”, escrita tras 1880, Nietzsche plantea esta pregunta no como una invitación a proyectarse hacia el futuro, sino como una reflexión existencial cargada de retrospección y autocomprensión. Según el propio Nietzsche, citado en la obra mencionada, no se trata simplemente de descubrir un “yo” esencial oculto bajo el ruido cotidiano de la vida, sino de enfrentarse a las luchas internas que nos acompañan silenciosamente durante años.

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De acuerdo con los pasajes citados en el artículo, el propósito de llegar a ser quien se es surgió para Nietzsche en una de las etapas más difíciles de su vida. Tras el rechazo sentimental de Lou Andreas Salomé, unido a lo que describe como un prolongado sufrimiento físico por causa de la disentería y la sífilis, Nietzsche se encontró obligado a reinventar su voluntad de vivir bajo condiciones adversas. Él mismo afirmó: “descubrí de nuevo la vida, y a mí mismo incluido, saboreé todas las cosas buenas e incluso las cosas pequeñas como no es fácil que otros puedan saborearlas, - convertí mi voluntad de salud, de vida, en mi filosofía...”.

Lo que para otros sería motivo de autocompasión o huida, para Nietzsche fue motivo para construir una filosofía de la afirmación radical de sí mismo, aún ante la soledad y el aislamiento. El concepto de “llegar a ser quien se es” no implica una sucesión de liberaciones, sino la construcción de unidad vital. En “Ecce Homo”, obra autobiográfica, Nietzsche recalca que “haber sido muchas cosas y en muchos lugares” le permitió volverse una única cosa: un ser que reconoce en sus errores, en las oportunidades perdidas y las etapas equivocadas, elementos esenciales de su identidad.

Desde esta óptica, enfrentarse y apropiarse de la totalidad de la experiencia vital, incluyendo los desaciertos, es la vía para construir sentido. Nietzsche invita a dejar de buscar culpables externos y a asumir lo bueno y lo malo como propiedad propia. Así, aunque el proceso de autoredención sea casi imposible, se convierte en el único camino auténtico para reconciliarse con la propia historia.

¿Qué significa ‘llegar a ser quien se es’ según Nietzsche?

‘Llegar a ser quien se es’, según Nietzsche, no significa alcanzar una versión idealizada del “yo” o cumplir metas impuestas desde fuera, sino asumir toda la propia historia, incluyendo errores y sufrimientos, como elementos inseparables de la identidad. La redención no está en huir de lo vivido, sino en reconocer y apropiarse incluso de los aspectos más difíciles de la existencia.

¿Cómo influyó la vida personal de Nietzsche en su filosofía sobre la identidad?

La vida de Nietzsche estuvo marcada por enfermedades crónicas, soledad y rechazos personales, problemas que atravesó afirmando su propio valor y redefiniendo su actitud hacia el sufrimiento. Estos hechos, documentados en sus obras citadas en el artículo, moldearon su propuesta filosófica de aceptar y unificar toda su experiencia vital como base de la autenticidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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