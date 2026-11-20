Así como hay un llamado de atención en el Gobierno, un profundo cambio regulatorio transformó las nuevas reglas de telemedicina en Colombia tras expedirse la Resolución 1644 de 2026 del Ministerio de Salud, fijando límites estrictos entre mensajería cotidiana y atención clínica formal.

Sigue a PULZO en Discover

Anteriormente, muchos ciudadanos enviaban fotografías de lesiones o notas de voz detallando dolencias por WhatsApp, creyendo equivocadamente que ese intercambio informal constituía una valoración médica válida y completa.

Ahora, la normativa colombiana determina tajantemente que aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp carecen de las condiciones técnicas obligatorias para operar directamente como plataformas oficiales de prestación sanitaria a distancia.

Pese a esta restricción regulatoria, clínicas, hospitales y consultorios privados conservan plena autorización para emplear herramientas cotidianas de chat exclusivamente como canales administrativos de contacto y seguimiento operativo con sus usuarios.

Lee También

El objetivo primordial consiste en asegurar que todo diagnóstico, recomendación terapéutica o prescripción farmacológica emitida remotamente cuente con respaldo formal en la historia clínica bajo sistemas tecnológicos plenamente protegidos.

Esta actualización cobra enorme relevancia sanitaria considerando que solamente durante 2024, según un informe de rendición de cuentas del Ministerio, ocurrieron más de 5,4 millones de atenciones virtuales para 3,94 millones de personas.

“El problema, entonces, no es una aplicación como WhatsApp. Es confundir un canal cómodo con una infraestructura clínica”, puntualizó Dorian Rallón, CEO de Biofile.

Dentro del nuevo esquema operativo, los chats siguen habilitados para agendar citas, recordar horarios, explicar preparaciones previas a exámenes diagnósticos, resolver trámites administrativos o brindar orientación sanitaria general bajo estándares de seguridad.

La frontera legal surge exactamente cuando alguien intenta reemplazar mediante simples mensajes de texto una evaluación clínica estructurada realizada por un profesional de la salud debidamente habilitado.

Si un usuario remite imágenes de una afección y recibe tratamiento sin respaldo institucional, resulta indispensable exigir una cita formal dentro de una plataforma certificada de telemedicina.

Asimismo, la expedición de medicamentos exige rigor documental: ninguna fórmula puede originarse únicamente en conversaciones informales, sino mediante prescripción firmada válidamente por un médico autorizado y registrada en la historia clínica.

Recibir posteriormente el archivo digital de dicha receta por mensajería no significa haber recibido atención clínica a través de esa aplicación de chat.

“Durante demasiado tiempo digitalizar significó trasladar prácticas informales a una pantalla del celular”, señaló Rallón.

Por ello, conviene garantizar que cada encuentro virtual deje trazabilidad médica accesible para cualquier especialista que deba continuar posteriormente el seguimiento clínico del paciente.

Indicaciones clave para los usuarios de telemedicina

Antes de iniciar una sesión remota, resulta fundamental verificar la identidad del profesional tratante, conocer la plataforma tecnológica empleada y confirmar cómo quedará almacenado el registro asistencial.

Adicionalmente, las instituciones prestadoras están obligadas a informar claramente el funcionamiento del servicio, posibles riesgos clínicos, protocolos de privacidad de datos, planes ante fallas de conectividad y solicitar consentimiento informado.

Al terminar la consulta, se recomienda solicitar copia del soporte asistencial, comprobar que las fórmulas estén completas y acudir presencialmente si el médico detecta necesidad de valoración física directa.

También existe plena facultad ciudadana para solicitar atención virtual cuando la condición clínica lo permita, exigiendo a las EPS garantizar acceso efectivo sin imponer obstáculos administrativos ni barreras tecnológicas injustificadas.

Ante cualquier ofrecimiento para resolver integralmente una consulta exclusivamente mediante WhatsApp, conviene solicitar el portal oficial habilitado y abstenerse de compartir información clínica confidencial hacia líneas telefónicas sin verificar.

Esta transformación normativa coincide con una acelerada expansión tecnológica sanitaria: a junio de 2026, reportes oficiales del Ministerio contabilizaron más de 7,7 millones de resúmenes digitales pertenecientes a 2,7 millones de pacientes.

Cabe destacar que las instituciones con servicios de telemedicina previamente habilitados disponen de un plazo exacto de 12 meses para ajustar sus procesos operativos a las exigencias vigentes.

Igualmente, la Resolución 1644 de 2026 autoriza incorporar herramientas de inteligencia artificial únicamente como soporte técnico auxiliar, prohibiendo sustituir el criterio clínico soberano del profesional sanitario.

“La salud digital no necesita menos canales; necesita mejores fronteras”, afirmó Rallón.

En definitiva, delimitar claramente qué corresponde a mensajería administrativa y qué constituye consulta médica formal permite aprovechar herramientas digitales cotidianas protegiendo rigurosamente la seguridad clínica y la información de cada paciente.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.